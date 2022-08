Başkan Aydın: Amacımız Adıyaman'ın altında bulunan tarihi ortaya çıkartmak

"Altında ciddi bir tarih var"

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Perre Antik Kentinde 2022 yılının ilk kazı çalışmaları başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Perre Antik Kenti, Karakuş, Cendere, Arsemia, Kâhta Kalesi, Gerger Kalesi, sahabesi olan ve bütün ilçelerinde tarih olduğunu belirterek, amaçlarının Adıyaman'ın altındaki tarihi ortaya çıkartmak olduğunu söyledi.

"Adıyaman bunun daha fazlasını her zaman hak ediyor"

Adıyaman'ın altında ciddi bir tarih olduğunu ve bunların hepsini değerlendirdiklerini belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adıyaman turizm konusunda çok önemli yerlerde ama Adıyaman sadece Nemruttan bilinen bir yer değil. Perre Antik Kenti, Karakuş, Cendere, Arsemia, Kâhta Kalesi, Gerger Kalesi, sahabesi olan ve bütün ilçelerinde tarih var. Bu değerlerimizi hep beraber tanıtmamız gerekiyor. Tabi ki, Perre Antik Kenti, Nemrut'un başkentlerinden biri burasını Kültür Bakanlığının on iki aylık kazı programına dahil ettik. Bir taraftan Valilik Özel İdare tarafından devam eden kazılarımız var. Kısım kamulaşmalarımız başladı. Oradaki en önemli nokta ciddi bir maliyet bir yerde tespit edildi. Örenli Mahallesi'nin bir şekilde oradan taşınması, orası sit alanı yeni inşaat yapamıyorlar tadilat yapamıyorlar. Ama oranında altında ciddi bir tarih var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz ve belli noktalara getirdik. Kültür Bakanımız ile görüştüğümüzde bu mahallenin kentsel dönüşüm ile yeni bir alana taşınabilir mi konusunda çalışmalarımız yapıyoruz. Diğer tarihi ören yerleri ile tarihi zenginliklerle eski göre güzel bir karşılama merkezi yapıldı. Adıyaman bunun daha fazlasını her zaman hak ediyor ve bunun daha fazlasını yapmamız lazım. Amacımız mahallemizi başka bir yere taşımak. Amacımız Adıyaman'ın altında bulunan tarihi ortaya çıkartmak"