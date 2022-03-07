Başkan Aydın: Algı ve provokasyonlara geçit vermeyeceğiz

Ayçiçek yağının ikamesi olabilecek aspir yağı, kanola yağı, soya yağı, mısır ve palm yağında gümrük vergisinin sıfırlanmasına karar verilmesinin ardından son günlerde spekülasyonları ile gündeme gelen gıda fiyatları ile ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, yağ stoku ve tedariki ile ilgili hiç bir sorun olmadığını belirtti.

"Provoke eden kriz tellalların maksadını gayet iyi biliyoruz"

Kasıtlı ve bilinçli olarak görüntüler servis edilerek korku ve panik havası yaratılmaya çalışıldığını öne süren Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son günlerde özellikle sosyal medya merkezli temel gıda fiyatları ile ilgili algı, yalan ve provokasyonlarla halkı kandırmaya dönük manipülatif girişimler beyhudedir. Gerçekler ortadadır. Yağ stoku ve tedariki ile ilgili hiç bir sorun yoktur, yalan ve gıda terörü ile etkili ve kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz stokçulara ve fırsatçılara asla izin vermeyeceğiz. Özellikle kasıtlı ve bilinçli olarak görüntüler servis edilerek korku ve panik havası yaratılmaya çalışılıyor. Temel tüketim gıda fiyatları üzerinden insanımızı provoke eden kriz tellalların maksadını gayet iyi biliyoruz. Seçimlerde başarılı olamayanlar bildiri, muhtıra ve darbe girişimleri ile gezi, çukur, sokak ve terör örgütleri ile, döviz, faiz ve kur saldırıları üzerimize geldiler başaramadılar. Milletimiz yetkili kurumlar dışında yapılan açıklamaları dikkate almamalıdır."