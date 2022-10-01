Galeriler Yazarlar
Adıyaman 25
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.179,99
ALTIN
988,22
DOLAR
18,50
STERLİN
20,71
EURO
18,14

Başkan Aydın Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Gaziantep’te bulunan Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

01 Ekim 2022 Cumartesi 23:45
1 Okunma
Başkan Aydın Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve beraberindeki heyet Gaziantep’te bulunan Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.
Uzun yıllardır Gaziantep'e yerleşmiş ve burada yaşayan Adıyamanlıların bir araya gelerek dernek kurduklarını belirten Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Doğan,"Bizler Gaziantep’te yaşayan Adıyamanlılar olarak her zaman memleket özlemi çekiyor ancak doğduğumuz topraklara yakın olduğumuz için bağlarımız hiç kopmadı. Buna rağmen Gaziantep’te yaşayan Adıyamanlılar olarak her hafta dernekte toplanıyor, birbirimizi görüyor ve sohbet ediyoruz. Sorunu olan hemşerimize yardım etmek için hepimiz güçlerimizi birleştiriyoruz. Sağ olsun Gaziantep’te yerel yönetimler ve bürokratlarla ada aramız iyi. Her zaman ziyaretlerine gidiyoruz. Onlar da bizleri fırsat buldukça ziyaret ediyor. Bugün ilimizin gururu TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyeti derneğimizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Kendisine ve ziyaretimize gelen tüm Gaziantep bürokratlarına ve politikacılarına da ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.
Türkiye’nin dört bir yanında Adıyamanlıların güzel bir dayanışma içerisinde olduklarını ve sosyalleştiklerine dikkat çeken TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, ise nerede olduğunun önemi olmadığını söyleyerek, bütün hemşerilerinin hizmetinde olduğunu söyleyerek, yaptıkları çalışmalardan bahsetti. 
Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Doğan ve Adıyamanlılar TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’a üzerinde adı ve soyadı yazılı Gaziantep Baklavası ikram ederek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Milletvekili Taş'tan, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Parti Milletvekili Taş'tan, Başkan Kılınç'a ziyaret
İYİ Parti'li Doğan: Bakanlar Adıyaman’a ne verdi?
İYİ Parti'li Doğan: Bakanlar Adıyaman’a ne verdi?
Aydın, 'Şehir Buluşmaları' kapsamında Gaziantep’i ziyaret etti
Aydın, 'Şehir Buluşmaları' kapsamında Gaziantep’i ziyaret etti
Tutdere'den ATSO Başkan Adayı Torunoğlu'na hayırlı olsun ziyareti
Tutdere'den ATSO Başkan Adayı Torunoğlu'na hayırlı olsun ziyareti
Santral ile Gaziantep çiftçisinin maliyeti düşecek, ürün rekoltesi artacak - Videolu Haber
Santral ile Gaziantep çiftçisinin maliyeti düşecek, ürün rekoltesi artacak - Videolu Haber
Bakan Varak: Pandemi sonrası turizmde sevindirici gelişmeler yaşıyoruz
Bakan Varak: Pandemi sonrası turizmde sevindirici gelişmeler yaşıyoruz
Camcı: İran’daki kadın şiddetini kınıyoruz - Videolu Haber
Camcı: İran’daki kadın şiddetini kınıyoruz - Videolu Haber
Bakan Kirişci'den, Belediye Başkanı Kılınç'a ziyaret - Videolu Haber
Bakan Kirişci'den, Belediye Başkanı Kılınç'a ziyaret - Videolu Haber
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na Adıyaman’da sevgi seli
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na Adıyaman’da sevgi seli
Kılıçdaroğlu: Biz de yanlışlarımızla yüzleşiyoruz, eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışıyoruz - Videolu Haber
Kılıçdaroğlu: Biz de yanlışlarımızla yüzleşiyoruz, eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışıyoruz - Videolu Haber
CHP’li Buluş’tan ‘19 Eylül Gaziler Günü’ mesajı
CHP’li Buluş’tan ‘19 Eylül Gaziler Günü’ mesajı
Başkan Aydın'dan çiftçilere hibe desteği müjdesi
Başkan Aydın'dan çiftçilere hibe desteği müjdesi
İş Adamı Siyasetçi Sinan Karahan'dan '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı
İş Adamı Siyasetçi Sinan Karahan'dan '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı
CHP lideri Kılıçdaroğlu Gölbaşı ve Şambayat'ı ziyaret edecek
CHP lideri Kılıçdaroğlu Gölbaşı ve Şambayat'ı ziyaret edecek
Başkan Dağtekin: Teşkilatımız hep hazır, heyecanları hep diri
Başkan Dağtekin: Teşkilatımız hep hazır, heyecanları hep diri
İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan Gaziler Günü'nü Kutladı
İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan Gaziler Günü'nü Kutladı
Başkan Binzet milletvekili ve merkez ilçe başkanını makamında ağırladı
Başkan Binzet milletvekili ve merkez ilçe başkanını makamında ağırladı
Başkan Doğan: “Bulvardaki Çalışmalar Çileye Döndü”
Başkan Doğan: “Bulvardaki Çalışmalar Çileye Döndü”
CHP’nin kuruluşunun 99.yıl dönümü kutlandı - Videolu Haber
CHP’nin kuruluşunun 99.yıl dönümü kutlandı - Videolu Haber
Siyasetçi Karahan: Cumhuriyet Halk Partisi, karanlığa karşı aydınlığın meşalesi
Siyasetçi Karahan: Cumhuriyet Halk Partisi, karanlığa karşı aydınlığın meşalesi
Milletvekili Tutdere: Ülkemizi yeniden ayağa kaldırmak tarihin bize yüklediği en temel görevdir
Milletvekili Tutdere: Ülkemizi yeniden ayağa kaldırmak tarihin bize yüklediği en temel görevdir
Başkan Aydın, AB’nin çifte standardına dikkat çekerek dürüst ve ilkeli davranmadığını ifade etti
Başkan Aydın, AB’nin çifte standardına dikkat çekerek dürüst ve ilkeli davranmadığını ifade etti
Buluş: CHP, cumhuriyetin teminatı, halkın çağdaş yarınlarının garantisidir
Buluş: CHP, cumhuriyetin teminatı, halkın çağdaş yarınlarının garantisidir
İYİ Parti İl Başkanı Doğan: Badem üreticisi bunu hak etmedi
İYİ Parti İl Başkanı Doğan: Badem üreticisi bunu hak etmedi
CHP'li Başkan Binzet: Gururumuzu her zaman yaşamaktayız
CHP'li Başkan Binzet: Gururumuzu her zaman yaşamaktayız
Milletvekili Tutdere, köylülerle bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, köylülerle bir araya geldi
Adıyaman İYİ Parti il teşkilatı Şanlıurfa'da bölge toplantısına katıldı
Adıyaman İYİ Parti il teşkilatı Şanlıurfa'da bölge toplantısına katıldı
Ulubey: Fabrika ayarlarına geçmemiz gerekiyor
Ulubey: Fabrika ayarlarına geçmemiz gerekiyor
Milletvekili Tutdere: İnşaat sektörünün bazı kalemlerinde yüzde 500’lere varan artışlar meydana geldi
Milletvekili Tutdere: İnşaat sektörünün bazı kalemlerinde yüzde 500’lere varan artışlar meydana geldi
Tutdere: Bu zam düzenini değiştireceğiz - Videolu Haber
Tutdere: Bu zam düzenini değiştireceğiz - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim