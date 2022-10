Başkan Aydın Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve beraberindeki heyet Gaziantep’te bulunan Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Uzun yıllardır Gaziantep'e yerleşmiş ve burada yaşayan Adıyamanlıların bir araya gelerek dernek kurduklarını belirten Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Doğan,"Bizler Gaziantep’te yaşayan Adıyamanlılar olarak her zaman memleket özlemi çekiyor ancak doğduğumuz topraklara yakın olduğumuz için bağlarımız hiç kopmadı. Buna rağmen Gaziantep’te yaşayan Adıyamanlılar olarak her hafta dernekte toplanıyor, birbirimizi görüyor ve sohbet ediyoruz. Sorunu olan hemşerimize yardım etmek için hepimiz güçlerimizi birleştiriyoruz. Sağ olsun Gaziantep’te yerel yönetimler ve bürokratlarla ada aramız iyi. Her zaman ziyaretlerine gidiyoruz. Onlar da bizleri fırsat buldukça ziyaret ediyor. Bugün ilimizin gururu TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyeti derneğimizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Kendisine ve ziyaretimize gelen tüm Gaziantep bürokratlarına ve politikacılarına da ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanında Adıyamanlıların güzel bir dayanışma içerisinde olduklarını ve sosyalleştiklerine dikkat çeken TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, ise nerede olduğunun önemi olmadığını söyleyerek, bütün hemşerilerinin hizmetinde olduğunu söyleyerek, yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Doğan ve Adıyamanlılar TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’a üzerinde adı ve soyadı yazılı Gaziantep Baklavası ikram ederek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.