Başkan Aydın, Adıyaman'ı karış karış gezmeye devam ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yönetim kurulu üyeleri Samsat ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafından kaleme alınan mektupları vatandaşlara dağıtarak, ilçeye bağlı Kırmacık köyü bakacak mezrasında bağ bozumuna katıldı.

"Samsat ilçemiz çok büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde"

Vatandaşlar ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Samsat ilçemiz çok büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Sahabe Safvan Bin Muattal külliyesi, zipline ile tekne turu ile Atatürk Barajı gölü ve çevresindeki muhteşem güzellikleri tarihi ve sosyal yapısı ile yenilen ilçemizde Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız ile birlikte Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mektuplarını iletip vatandaşlarımız ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."dedi.

"Partimiz döneminde birçok eser kazandırıldı"

Samsat için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade eden Aydın, konuşmasını şöyle konuştu:

"Samsat ilçemize partimiz döneminde birçok eser kazandırıldı. Samsat ilçemizde yaşanan deprem sonrası Toplu Konut İdaresi (TOKİ) deprem konutlarımız büyük bir kısmı tamamlandı ve yapımı süren konutlarda çalışmalar tamamlanmak üzere. İlçemizdeki kamu binalarını yenileniyor. Samsat'lı vatandaşlarımız doğalgaz kullanımına başladı. Gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak dedik, Samsat ilçesine Gençlik Merkezi yapılması için gayretlerimiz sonuç verdi ve Gençlik Merkezine ilçemiz kavuşacak. Yüzme havuzu, Spor salonu ve birçok hizmetin tamamlanması ile birlikte Samsat ilçemiz çok daha farklı olacaktır. Samsat için ne gerekiyorsa yapacağız dedik, hamdolsun yapıyoruz ve tamamlıyoruz."