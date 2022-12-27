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Başkan Aydın: Adıyaman’da 158 spor tesisini hizmete sunduk

ADIYAMAN (PHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve AK Parti heyeti gençlerle antrenman yaparak kaynaştı. Aydın, 20 yılda spor dalında tesislerle 92.287 sporcuya ulaştıklarını Adıyaman’da da önemli tesisler açtıklarını söyledi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
27 Aralık 2022 Salı 20:17
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Başkan Aydın: Adıyaman’da 158 spor tesisini hizmete sunduk

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve AK Parti heyeti Gençlik Spor İl Müdürlüğü tesisi sporcu okulunda beraberindekilerle incelemelerin ardından sporcularların antrenmana katıldı.

“Gençlere ne kadar yatırım yapsak az”

“Önce gençlerimizin spor yapacak alanları yokken şimdi devasa tesislerde sporcularımız yetişiyor” diyen Başkan Aydın; Böylesine güzel ve devasa tesislerde gençlerimizi spor yaparken görmek bizleri çok mutlu ediyor. Gençlerimize ne kadar yatırım yapsak azdır. Bu akşam Sporcu Fabrikasında genç sporcularımızla bir aradayız onların bu enerjilerini görmek bizleri daha çok hizmet etmeye mecbur kılıyor. AK Parti iktidarından önce gençlerimizin spor yapacak alanları yokken hamdolsun şu an devasa tesislerde antrenörlerimizin özverili gayretleri ile sporcularımız yetişiyor” şeklinde konuştu.

Aydın son olarak “2002 yılına kadar toplam lisanlı sporcu sayımız sadece 1.736 iken yirmi yılda spor dalında yaptığımız yatırımlarla tesislerle 92.287 sporcuya ulaştık ve İlimizde spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve tabana yayılması amacıyla 158 spor tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Adıyaman’da gerçekleştirilen spor faaliyetleri kapsamında farklı farklı branşlarda 148 Milli Takım Sporcusu yetiştirilmiştir. Yeter ki gençlerimiz spor yapsın biz siyasilerde yatırım noktasında ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Başkan Aydın: Adıyamanda 158 Spor Tesisini Hizmete Sunduk
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