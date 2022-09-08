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Başkan Aydın, AB’nin çifte standardına dikkat çekerek dürüst ve ilkeli davranmadığını ifade etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Ortak Dış ve Güvenlik Politikaları ile "Ortak Güvenlik ve Savunma Politikaları" konulu Parlamentolar arası Konferansında Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ve Avrupa Birliğinin genişleme politikası hakkında değerlendirmede bulundu.

08 Eylül 2022 Perşembe 13:18
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Başkan Aydın, AB’nin çifte standardına dikkat çekerek dürüst ve ilkeli davranmadığını ifade etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Ortak Dış ve Güvenlik Politikaları ile "Ortak Güvenlik ve Savunma Politikaları" konulu Parlamentolar arası Konferansında Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ve Avrupa Birliğinin genişleme politikası hakkında değerlendirmede bulunarak," Türkiye'de 2005 yılında başlatılan müzakerelerin adil ve diğer ülkelere sağlanan kolaylıklar ile ilerleme göstermesi arzusundayız. Avrupa Birliği bu konuda bir samimiyet testinde geçmektedir."dedi.
"Ülkemiz Avrupa Birliğine katılım sürecini stratejik bir hedef olarak görmektedir"
Avrupa Birliğine katılım sürecinde adil davranılması gerekliliğine inandığını ifade eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Konferans kapsamında düzenlenen oturumda söz alan Aydın, Avrupa Birliği genişleme politikasında dürüst, samimi ve ilkeli olmak durumundadır. Avrupa Birliği genişlemek istiyor ise kime, neye göre ve hangi kriterlereleri baz alarak genişlemek istiyor bu konuda kararını vermek durumundadır. Avrupa Birliğine katılım sürecinde bu ilke ve kriterlerin her ülkeye eşit ve adaletli bir şekilde uygulanması durumundadır. İnsan hakları, demokrasi ve ekonomik durum elbette önemlidir fakat burada din bir katılım sürecinde kriter olabilir mi? Türkiye'de 2005 yılında başlatılan müzakerelerin adil ve diğer ülkelere sağlanan kolaylıklar ile ilerleme göstermesi arzusundayız. Avrupa Birliği bu konuda bir samimiyet testinde geçmektedir. Ülkemiz Avrupa Birliğine katılım sürecini stratejik bir hedef olarak görmektedir. Ukrayna, Moldova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile başlatılan katılım sürecinin genişleme politikasına katkı sunacağına inanıyoruz. Aynı şekilde Ülkemizin Balkan politikası kapsamında Balkan ülkelerinin Avrupa Birliğine katılım sürecinde adil davranılması gerekliliğine inanıyoruz. Avrupa Birliğinde giderek belirgin bir hal alan Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım süreci politikasında Türkiye ve Batı Balkanlar yönelik ayrımının son bulmasını temenni ediyorum. Avrupa jeopolitik ve Avrupa siyasi topluluğu gibi düşüncelerin üyelik statümüze gölge düşürdüğünü buradan belirtmek isterim dedi. Türkiye yönelik özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından yapılan haksız eleştirilere de yanıt verdi."şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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