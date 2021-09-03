Başkan Alkayış: Siyasi partiler birbirinin düşmanı değil rakibidirler

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Başkan Vekili Emrah Bulucu, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet'i parti binasında ziyaret ederek, AK Parti'nin 20 yıldır yaptığı hizmetleri anlatan broşür takdim etti.

“Rekabet de dahi iyi hizmet için demokrasinin gereğidir”

Ziyarette sırasında açıklama yapan AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Alkayış,"Siyasi partiler birbirinin düşmanı değil rakibidirler. Bu rekabet de dahi iyi hizmet için demokrasinin gereğidir. Bu kapsamda hükümetimizin Merkez ilçemizde 20 yıldır yaptığı hizmetleri anlatan broşürümüzü CHP Teşkilatına da takdim ettik. Misafirperverliği ve samimi ev sahipliğinden dolayı CHP İl Başkanı Sayın Burak Binzet'e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren CHP İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet ise, “AK Parti İl Başkan Vekili Emrah Bulucu, AK Parti Gençlik kolları başkanı Mevlüt Kuştepe merkez ilce başkanı Mustafa Alkayış ziyaret ettiler. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.