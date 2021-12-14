Bakanlık’ta gündem 'Adıyaman'

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Savunma Komisyonu Başkanı Av. Ahmet Aydın ve Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ve Yakup Taş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret ederek Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ihtiyaçları, GAP ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yapılan projeler ile kentin eksiklikleri hakkında istişarede bulundu.



"Kur üzerinden saldırıların olduğu çok net"



Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Savunma Komisyonu Başkanı Av. Ahmet Aydın," Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ihtiyaçlarını ve GAP ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yapılan Adıyaman’daki yatırımlar ve projeler ele aldık. İlgi ve destekleri için değerli Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Adıyaman için gecemizi gündüzümüze katarak mesai gözetmeden çalışıyoruz. Türkiye bu kadar büyürken, dünyanın 10 büyük projesinin 6’sını yaparken her alanda muazzam hizmet ve yatırımlar varken ve yolunda emin adımlarla ilerlerken kur üzerinden saldırıların olduğu çok net." şeklinde açıklamada bulundu.