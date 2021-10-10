Bakan Yardımcısı Alpaslan’dan, Başkan Kılınç’a ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘Rekabetçi Sektörler Programı’ kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından düzenlenen çalıştaya katılmak üzere Adıyaman’a gelen Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, belediye ziyareti öncesinde Perre Antik Kent, Tuz Hanı ve Tarihi Çarşı’da incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Adıyaman’ın önemli tarihi mekanlarını gezen Bakan Yardımcısı Alpaslan’a, Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu (GMDK) Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, daha sonra beraberindeki heyetle Adıyaman Beledisini ziyaret ederek, Başkan Kılınç’tan kentin tarihi ve kültürel mekânları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Kılınç, “Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kent Adıyaman’ımızın sadece ülkemizde değil, tüm dünyada daha çok tanınması, bilinmesi için Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile belediyemizde bir takım fikir alışverişlerinde bulunduk. Sayın Bakan Yardımcımıza ilimizi ve belediyemizi ziyaret ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise, ziyaret ile ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirperverliğinden ötürü Başkan Kılınç’a teşekkür etti.