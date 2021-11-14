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Bakan Soylu: Kimsenin aklına gelmeyecek hayalinden geçmeyecek işleri yaptık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Kimsenin zihninde bile tartışamayacağız dönüşümleri, gelişimleri ve devrimleri gerçekleştirdik. Ret, inkar ve asimilasyon politikalarının tamamını Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizden aldığı güç ve burada tam da ülkemizin olması gerektiği gibi elinin tersiyle itti ve bu ülkede hem birliği hem de kardeşliği oluşturdu. Bütün bunlarla birlikte elbette ki hem yatırım hem kardeşlik hem de gelecek ikliminin oluştuğu bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız" dedi.

14 Kasım 2021 Pazar 14:02
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Bakan Soylu: Kimsenin aklına gelmeyecek hayalinden geçmeyecek işleri yaptık

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havaalanında AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, il Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, siyasi parti ve STK temsilcileri karşıladı.

İlk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tören mangası karşıladı. Askerleri selamlayan Bakan Soylu, daha sonra valilik içerisinde bulunan İl Genel Meclisi salonunda meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Selamlama konuşmasının ardından kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye ve Irak tablosuyla bugünün tabloları bir birinin aynısı olmadığını ve 2000 yılında düştüğü noktada Türkiye'nin ise 2000 yılından çok ileri noktada olduğunu söyledi.

“Bütün bunlarla birlikte elbette ki hem yatırım hem kardeşlik hem de gelecek ikliminin oluştuğu bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız"

Soylu, Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek, İl Özel İdaresi Meclis Toplantısına katıldı. Burada meclis üyelerine seslenen Soylu, 20 yıldır Türkiye'nin altyapı yatırımlarının önemli bir noktaya geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Şimdi burada huzur var. Huzur olan yerde yatırım var, huzur olan yerde eğitim var. Huzur olan yerde sağlık, umut, gelecek var. Biz 21. yüzyılın başında Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde büyük devrimler gerçekleştirdik. Kimsenin aklına gelmeyecek hayalinden geçmeyecek işleri yaptık. Kimsenin zihninde bile tartışamayacağız dönüşümleri, gelişimleri ve devrimleri gerçekleştirdik. Ret, inkar ve asimilasyon politikalarının tamamını Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizden aldığı güç ve burada tam da ülkemizin olması gerektiği gibi elinin tersiyle itti ve bu ülkede hem birliği hem de kardeşliği oluşturdu. Bütün bunlarla birlikte elbette ki hem yatırım hem kardeşlik hem de gelecek ikliminin oluştuğu bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız.”

Etraflarındaki coğrafyayı bu duruma düşürenin batı olduğunu belirten Soylu, Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya ve Balkanları bir şekilde kaosun içerisine düşürmek, bazılarını savaş ve çatışma cenderesinin içerisine düşürebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'nin bu duruma düşmediğini kaydetti.

“İnsanlar köylerine tekrar geri dönmeye başladı“

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tunceli'den Şırnak'a kadar Diyarbakır'ın köylerinden Hakkari'nin köylerine kadar buralarda köylerin boşaltılmasının söz konusuydu. Şimdi tam tersi oldu. İnsanlar köylerine tekrar geri dönmeye başladı. Bu bizim eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye geçişimizdeki en büyük avantajlardan birisi olarak önümüzde durmaktadır. Yani biz geriye gitmiyoruz, tam tersi. Avrupa ve batı ile olan makasımızı tam 300 yıldır açtılar. Şimdi biz bunu yavaş yavaş kapıyoruz ve gelecek nesillere alt yapısı güçlü bir Türkiye bırakıyoruz. Yolları, barajları, üniversiteleri, 81 vilayetimizde üniversite var, savunma sanayisi, Türkiye'nin her tarafında üretimi olan ve bütün bunlarla birlikte özgürlüğünü, hürriyetini, demokrasisini o günden bugüne kadar daha ileri getirmiş bir Türkiye bırakıyoruz gelecek nesillerimize. Etrafımızdaki coğrafyayla ve dünyayla aramızdaki makası kendi lehimize kapatıyoruz. Bu bizim için önemli. Bizim yapmamız ve sizin yapmanız gereken 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz var. Bunlar bakidir, biz bu hedeflerimize doğru yürüyeceğiz."

Bakan Soylu, bazen haksızlıklarla karşılaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Seçimler oluyor, belediyeler çok doğal olarak parti değiştiriyorlar. Diyorlar ki 'beni engelliyorlar'. Nasıl engelliyoruz? Paranda bir kesinti var mı? Hiçbir kesinti yok. Milyarlarca lira her belediyeye nasıl gidiyorsa her siyasi partinin belediyesine de aynı şekilde gidiyor ama hizmet edememesinin bir mazeretini ortaya koyabilmek, yatırım yapamamasının bir mazeretini ortaya koyabilmek için kolaylığa kaçanlar var. Siz az gelirle fazla iş yapıyorsunuz. Bazıları fazla gelirle az iş yapıyor ve kabahati de hükümete bulmaya çalışıyorlar. Senin parandan kesinti yapılıyor mu? Yok böyle bir şey. Tam tersi fazlasıyla geliyor."

2022'nin yatırım yılı olacağını belirten Soylu, sözlerini şöyle tamamladı: "2022 yılı da özellikle İl Özel İdareleri açısından söylüyorum hamle yılı olacaktır. 2022 İl Özel İdareleri açısından büyük bir yatırım yılı olacaktır. Burada size bir rakam vereyim yaklaşık bizim İl Özel İdarelerinin borcu toplam 2019 yılında 1.8 milyar, 51 vilayetin de borcu vardır şu anda. Borcunu biz 900 milyona kadar düşürdük. hem yatırım yaptık hem de tüm İl Özel İdarelerimizin rahat hareket edebilmelerini ortaya koyabilmek için borcumuzu 900 milyona kadar düşürdük. Şimdi önümüzdeki yıl 2022 yılında inşallah yatırım yapabilme kabiliyetimizi elde ettik."

 

Kaynak: PHA
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