Bakan Soylu: Adıyaman sınırları içerisinde hiç terörist yok - Videolu Haber

Muhtarlarla bir araya gelen Bakan Soylu, Adıyaman'ın asayiş olaylarında en az olduğu iller sıralamasında birinci sırada olduğunu söyledi.

“Adıyaman sınırları içerisinde hiç terörist yok”

Şuanda Adıyaman sınırları içerisinde hiç terörist olmadığını belirten Bakan Soylu, “Allah razı olsun arkadaşlarımızla yaklaşık 3-4 saat güvenlik toplantısı yaptık. Yapacaklarımızı yapmamız gerekenleri, takip etmemiz gerekenleri eksiğimiz var ise iyi noktalarımız var ise onları daha iyileşmesi noktasında hep beraber Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız buradaydı Emniyet Genel Müdürümüz buradaydı, terör, asayiş istihbarat, siber suçlar olarak başkanları buradaydı. Hep beraber Allah razı olsun güzel bir değerlendirme yaptık. Sayın valimizle birlikte bir huzur kentinin bütün unsurlarını yaptığımız değerlendirmelerde gördük. Şuanda Adıyaman sınırları içerisinde hiç terörist yok. Asayiş olayları konusunda Adıyaman birinci şuan inşallah çok daha iyi noktalara gelir hiç olay olmaz. O açıdan asayiş olaylarının en az olduğu il Adıyaman birinci öyle birinci huzur, birlik, kardeşlik hepsi var. Allah daha iyi noktalara götürmeyi nasip etsin inşallah" dedi.

Bakan Soylu, Muhtarlar Federasyonu'nda muhtarlarla yaptığı konuşmasının ardından Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti. Burada çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra Ankara'ya hareket etmek üzere Adıyaman Havalimanına hareket ederek kentten ayrıldı.

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