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Bakan Özer'den, Adıyaman Belediyesi ve AK Parti'ye ziyaret - Videolu Haber

Adıyaman'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adıyaman Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'la bir araya gelerek daha sonra AK Parti'yi ziyaret ederek parti yönetimiyle bir araya geldi.

07 Haziran 2022 Salı 18:54
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Bakan Özer'den, Adıyaman Belediyesi ve AK Parti'ye ziyaret - Videolu Haber

İlk olarak Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yarımcıları ve birim müdürleri tarafından kapıda karşılanan Bakan Özer'e, Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları eşlik etti.
Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette Adıyaman Belediyesi Şeref Defterini imzalayan Bakan Özer'e Adıyaman hakkında kısa bir bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'i belediyemizde ağırladık. İlimizde devam eden ve tamamlanan projelerimiz hakkında bilgi verdik. Sayın Bakanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise Adıyaman'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Kılınç'ı tebrik etti.
Ziyaret sonunda Başkan Kılınç, Bakan Özer'e Adıyaman'ı simgeleyen çeşitli hediyeler takdim etti.
Bakan Özer, Adıyaman Belediyesi ziyareti sonrası AK Parti'yi ziyaret ederek parti yönetimi ile bir araya geldi.
AK Parti binasında parti üyeleriyle bir araya gelen Bakan Özer, partililer ile bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi alarak ayrıldı. 

 

Kaynak: PHA
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