Bakan Karaismailoğlu: Nemrut Dağı’na erişim kolaylaşacak - Videolu Haber

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu, havaalanında Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Toprak, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin,AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Narince-Gerger yolu temel atma töreni katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, alanda incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Nemrut Dağı’na erişim kolaylaşacak"

Bakan Karaismailoğlu beraberindeki protokol üyeleri ile Narince-Gerger yolu temel atma törenine katıldı. Buradaki çalışmaları inceleyerek bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve altyapı projelerine verdiğimiz önem sayesinde bugün, ülkemizin her ilini, her bölgesini dünyaya bağlıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde; ülkemizin ulaştırma ve haberleşme yatırımları için yaptığımız 1 trilyon 653 milyar liranın üzerindeki harcamanın yüzde 60’ı karayollarına aittir. 2003-2022 yılları arasında karayolları için 995 milyar 900 milyon liralık yatırım yaptık. Diğer bir ifadeyle, ülkemizin ulaştırmanın diğer alanlarında da olduğu gibi karayolunda da 100 yılda karşılanabilecek işleri 20 yıl gibi bir sürede neredeyse tamamladık" dedi.

Son 20 yılda bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 816 kilometrenin üzerine çıkardıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "2023 yılında bu rakamı toplamda 30 bin kilometreye ulaştıracağız. Yani karayollarında da 'durmak yok, yola devam' düşüncesiyle hareket ediyoruz. Toplam yol ağımızın yarısını bölünmüş yol standardına kavuşturacağız. Aynı zamanda, karayollarımızdaki yol kalitesini de hızla artırıyoruz. Karayollarında yalçın dağları tünellerle, derin vadileri de viyadüklerle geçiyoruz. Hükümetlerimiz döneminde tünel uzunluğunu; 50 kilometreden alıp, 663 kilometreye çıkardık. Cumhuriyet’imizin 100. yılında tünel uzunluğumuzu 720 kilometreye ulaştırıyoruz. Köprü ve viyadük toplam uzunluğunu da 735 kilometreye yükselttik. 2023 yılı için hedefimiz; bu alanda toplam uzunluğu 770 kilometrenin üzerine taşımaktır" şeklinde konuştu.

Temeli atılan Narince-Gerger yolunun 33 kilometre uzunluğunda olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün temelini attığımız Narince-Gerger yolumuzu en kısa zamanda hizmetine sunmayı planlıyoruz. Projenin tamamlanmasıyla, yol güzergâhımız 2 kilometre kısalacak, seyahat süresi, 46 dakikadan 25 dakikaya düşecek. Böylece; yolun fiziki ve geometrik standartlarının yükseltmiş olacağız. Yapacağımız yeni yol ile Narince-Gerger yolu güzergâhı üzerinden bulunan, UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen ve sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da önemli turizm merkezlerinden Nemrut Dağı’na da erişim kolaylaşacak, yerli ve yabancı turistlerin seyahatleri daha konforlu hâle gelecek. Bu da turizmi canlandıracak, ticareti canlandıracaktır. Şehrimizi canlandıracak. Yaptığımız her bir kilometrelik yol, yapıldığı yörenin, üretiminin, istihdamının, ticaretinin, eğitim, kültür ve turizminin gelişmesine de katkı sağlamaktadır. "

Bölge ayrımı görmeksizin batıya hangi yatırım gerçekleşiyorsa doğuya, kuzeye aynı yatırım yapıldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının devamını şöyle sürdürdü:

"Yani yollarımız, yapıldıkları ve gittikleri yerlere ‘akarsu’ gibi canlılık katmaktadır. Bizler, ulaşım ve iletişim altyapı çalışmalarında, bölge ayrımı gözetmeksizin, batıya hangi yatırımı gerçekleştirdiysek doğuya da, kuzeye hangi yatırımları yaptıysak güneye de aynısını yapıyoruz. Bizim çalışma sistemimizde halka hizmet, Hakk’a hizmetin gereğidir biz de, durmadan yola ve yol yapımına devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın tüm dünyaya ilan ettiği Türkiye Yüzyılı projesindeki hedeflere uygun olarak, 2053 Ulaştırma ve lojistik Ana Planı’mız kapsamında projelerimizi hayata geçirmek için gece-gündüz demeden, 7/24 esasına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yarınlarımıza, torunlarımıza daha rahat, güvenli ve ekonomik ulaşım imkânlarını sağlamak için bizler yorulmaya razıyız, hazırız. Bugünkü Adıyaman programımızda ayrıca, Kahta-Narince-Siverek Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyeceğiz. Ayrıca, Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı’nı yerinde inceleyeceğiz. Narince-Gerger Yolu’nun yapımında çalışmakta olan, akıl terlerini, alın terleri ile birleştiren, vakitlerini, emek ve gayretlerini esirgemeyen tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. İşlerinde başarılarının devamını diliyorum. Bugün nasıl Narince-Gerger Yolu’muzun temel atma törenini gerçekleştiriyorsak, projenin tamamlandığında da aynı şekilde hizmete açılmasını inşallah hep birlikte yapacağımıza olan inancımı ifade ediyorum."

Bakan Karaismailoğlu, temel atma töreni sonrası Gerger Belediyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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