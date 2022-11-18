Bakan Karaismailoğlu: Bugüne kadar 5 milyon araç bu köprümüzü kullandı - Videolu Haber

"5 milyon araç bu köprümüzü kullandı"

Gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu,"Adıyaman'daki programımızda Nissibi Köprüsüne uğradık. Bizimde sanat eserimiz bu köprüler burası Adıyaman- Siverek ve Diyarbakır bağlayan bir güzergah Nissibi sayesinde uzun süren yolculuklar 2015 yılında dakikalara düştü. Tabi ki; bunlar vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırdı. Bölgenin ticaretine, turizmine oldukça katkı sağladı. Burası açıldığında Türkiye'nin üçüncü köprülerinden birisiydi. Ama 2015 yılından bu yana Türkiye'nin dört bir yanında bölgesinin ihtiyacı olan bir köprüdür. Son yirmi yıldır yapılmış olan bu muhteşem eserlerden birisi Nissibi Köprüsü ama bölgesi için çok önemli Çanakkale'deki köprü nasıl ise burada Nissibi Köprüsü Adıyaman ve Diyarbakır için aynı anlamı ifade ediyor. Buranın toplam uzunluğu 610 metre uzunluğunda orta açıklığı 30 metre uzunluğunda 2015 yılında hizmete girdi. Hizmete girdiğinden bugüne kadar 5 milyon araç bu köprümüzü kullandı. Olmasaydı ne olacaktı, 5 milyon araç burada feribot ile saatler süren çileli yolcuklar olacaktı. Vatandaşlarımız bu köprü sayesinde hem güvenli yolculuk hem de zaman kazandı. Yollar sayesinde bu bölgenin istihdamı, üretimi, ekonomisi, tarımı olağan üstü gelişme gösterdi. Burası ülkemizin en önemli yerlerinde birisidir. Yatırımlar sayesinde büyüyen güçlenen Türkiye'nin alt yapısıdır. Bu eserler ile bu sanat eserleri yüzyıllar boyu hep hem Türkiye hem bölge muhteşem katkılar sunacak ve sunmaya devam edecek. Bizler de bu muhteşem eserlerin üzerine daha kıymetlileri daha neler olabilir, bölge nasıl katkıda bulunabiliriz diye her yeri gezmeye devam ediyoruz. Bu eserlerin vatandaşlarımıza Adıyaman'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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