Aydın’ın ismi Samsat’ta yaşatılacak

Samsat ilçesinde Mayıs ayı Belediye Meclisi toplantısında verilen kararla Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın'ın ismi yapımı bitme aşamasına gelen çok amaçlı salona verilmesi kararı alındı.

Değerlendirmede bulunan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat,"Mayıs ayı Belediye Meclisi toplantısında Samsat ilçesinde yapımı biten çok amaçlı salona İlimize ve özellikle Samsat ilçesine yaptığı hizmetler nedeniyle değerli Milletvekillimiz Ahmet Aydın beyin isminin verilmesini kararlaştırdık. Samsat ilçemize bir çok eserin kazandırılmasında emeği olan Milletvekilimizin ismini bu şekilde ilçemizde yaşatacağız."dedi.