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Aydın'dan Kahta Millet Bahçesi inşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi müjdesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta Millet Bahçesi inşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesinin yapılacağı tarihi açıkladı.

02 Haziran 2022 Perşembe 13:30
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Aydın'dan Kahta Millet Bahçesi inşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi müjdesi

Yeşilin egemen olduğu bir şehir anlayışı ile ilerlediklerini belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlattığı ve devam ettirdiği "Millet Bahçesi" projeleri hız kesmeden devam etmektedir. Yeşilin egemen olduğu bir şehir anlayışı ile hemşehrilerimizin doğayla kucaklaşması için bizler de olanca gücümüzle gayret göstermeye devam ediyoruz. Kıyametin kopacağını bilsek bile fidan dikme anlayışıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."dedi.
"Vatandaşlarımızın gösterdiği teveccüh bizlere ayrıca şevk vermektedir"
"Millet Bahçesi" projesiyle Adıyaman'ın ve ilçelerin çehresi değişmeye ve çok daha yaşanılabilir yeşil alanlarıyla göz doldurmaya devam edeceğini ifade eden Aydın,"Bugüne kadar hem Türkiye genelinde hem de Adıyamanımız da "Millet Bahçeleri"ne vatandaşlarımızın gösterdiği teveccüh bizlere ayrıca şevk vermektedir. Bu şevkle çalışmalarımıza devam ederken Kahta ilçemize de bir "Millet Bahçesi" kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Proje alanı 108.429 m2 olan, Kahta Millet Bahçesi ile Millet Bahçesi’ne ait sosyal donatılar inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi 19.07.2022 tarihinde yapılacaktır. Kahta Millet Bahçesi’nde, millet kıraathanesi, kafe, mescit, büfeler, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, spor sahaları, peyzaj donatı elemanları, etkinlik alanları, tematik bahçeleri, piknik alanları, bisiklet yolları ile Kahtamıza kazandıracağımız muhteşem bir eser olacaktır. Tamamlanan "Besni Millet Bahçesi", tamamlanma aşamasında olan "Adıyaman Millet Bahçesi" ile beraber ilimize kazandıracak olduğumuz "Kahta Millet Bahçesi" projesiyle Adıyamanımızın ve ilçelerimizin çehresi değişmeye ve çok daha yaşanılabilir yeşil alanlarıyla göz doldurmaya devam edecektir. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, milletvekillerimiz, TOKİ Başkanlığı, bürokratlar, teşkilatımız ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, Kahtalı hemşehrilerime bu güzel yatırımın şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim." Şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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