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Aydın: Ülkemizin zenginliklerini bir kez daha yaşadık

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da temaslarda bulundu.

08 Ekim 2022 Cumartesi 17:39
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Aydın: Ülkemizin zenginliklerini bir kez daha yaşadık

İstanbul'da Adıyaman Memleket Günleri açılış programına katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, daha sonra Kocaeli'de "Kocaeli Adıyamanlılar Sosyal Yardımlaşma Derneğin"nde Adıyamanlı vatandaşlar ile bir araya geldi. 
Aydın, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bursa'da Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret ederek, Bursa AK Parti teşkilatı ile bir araya gelerek Bursa 5.Anadolu Turizm ve Tanıtım günlerinin açılışına katıldı.
"Hemşehrilerimizin içten muhabbetlerine ortak oluyoruz"
Programın açılış konuşmaların ardından hemşerilerine seslenen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Adıyaman ve hemşehrilerimiz ile ilgili nerede olursa olsun yapılan etkinlik ve programlara katılmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. İstanbul'da tanıtım günlerinde İlimizin tarihi ve kültürel zenginliklerinin sunulacağı "Memleket Günleri"nin ilimizin tanıtımına ciddi katkılar sunacağına inanıyorum.  Kocaeli'nde ve Bursa illerinde  hemşehrilerimiz bir araya gelerek onların istek ve taleplerini dinledik. Hemşehrilerimizin içten muhabbetlerine ortak oluyoruz. Bursa'da Milli Savunma Komisyonu Başkanvekilimiz ile birlikte teşkilatımız ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Anadolunun dört bir yanından gelen İlimizin'de katılım gösterdiği Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtım günlerinde Ülkemizin zenginliklerini bir kez daha yaşadık. Hemşehrilerimizin ilimizde olduğu gibi yaşadıkları her yerde yanlarında olmaya devam edeceğiz."dedi.

 

Kaynak: PHA
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