Galeriler Yazarlar
Adıyaman 37
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.564,13
ALTIN
1.002,09
DOLAR
17,93
STERLİN
21,77
EURO
18,20

Aydın: Türkiye'de artık hiç bir şey eskisi gibi değildir

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, geçmiş dönemlerde AK Parti'de birlikte görev yaptığı üyeleri evlerinde ziyaret ederek, kurucu üyeleriyle toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

28 Temmuz 2022 Perşembe 10:58
21 Okunma
Aydın: Türkiye'de artık hiç bir şey eskisi gibi değildir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girmesiyle seçim bölgesi olan Adıyaman'a temaslarda bulunmak üzere gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti'de geçmiş dönemlerde birlikte görev yaptığı üyeleri evlerinde ziyaret ederek, AK Parti kurucu üyeleriyle birlikte ise toplantıda bir araya gelerek AK Parti çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.
AK Parti'nin çeşitli kademelerinde daha önce görev almış üyeleri ev ve işyerlerinde ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın, talep ve önerini dinleyerek, Keleş Konağı'nda AK Parti kurucu üyeleriyle bir araya geldi. 
"Tüm dünyada söz ve prestij sahibi bir Türkiye var"
Lafla olmadığını icraat siyaseti ile bugüne kadar girilen tüm seçimlerde milletin onayını aldıklarını belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın,"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de hiç bir şey eskisi olmayacak" sözü ile başlayan bu kutlu Dava'nda geçmiş dönemde partimizin çeşitli kademelerinde görev alan AK Parti'mize gönül veren arkadaşlarımız ile birlikte bir araya gelerek akdimizi yeniliyoruz. AK Parti Türkiye siyasetine damgasını vurmuştur. Ülkemiz ve ilimiz partimiz ile birlikte hizmet siyaseti ile tanışmıştır. Laf değil icraat siyaseti milletimizin bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde onayını almıştır. Türkiye'de artık hiç bir şey eskisi gibi değildir. Tüm dünyada söz ve prestij sahibi bir Türkiye var. Bu kutlu davamızda ilimizde partimizin çeşitli kademelerinde görev alan arkadaşlarımız ile her zaman olduğu bugünde omuz omuza birlikte yürümeye devam edeceğiz"dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın'ın değerlendirmesini ardından parti kurucu üyeleriyle Türkiye ve yereldeki siyaset değerlendirilerek, AK Parti'nin çalışmaları hakkında bilgi istişarede bulundu.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş İnsanı- Siyasetçi Karahan'dan Başkan İnan'a ziyaret
İş İnsanı- Siyasetçi Karahan'dan Başkan İnan'a ziyaret
Başkan Buluş: Zorunlu araç muayenesi tam bir çileye dönüşüyor - Videolu Haber
Başkan Buluş: Zorunlu araç muayenesi tam bir çileye dönüşüyor - Videolu Haber
CHP'li Binzet: Adıyamanlı çiftçi toprağa küstü
CHP'li Binzet: Adıyamanlı çiftçi toprağa küstü
CHP Adıyaman İl Gençlik Kolları'ndan KYK açıklaması - Videolu Haber
CHP Adıyaman İl Gençlik Kolları'ndan KYK açıklaması - Videolu Haber
Başkan Aydın’dan Yaman Medya Gruba ziyaret
Başkan Aydın’dan Yaman Medya Gruba ziyaret
Ulubey: Basın, milletin müşterek sesidir
Ulubey: Basın, milletin müşterek sesidir
İYİ Parti İl Başkanı Doğan'dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan'dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
Başkan Binzet, '24 Temmuz Basın Bayramı'nı Kutladı
Başkan Binzet, '24 Temmuz Basın Bayramı'nı Kutladı
Milletvekili Tutdere: Irgatlığa mahkum ettiğiniz emekçilerimizin hakkını verin
Milletvekili Tutdere: Irgatlığa mahkum ettiğiniz emekçilerimizin hakkını verin
AK Partili Yılmaz: Doğru siyasetçi milleti sorguya çekmez - Videolu Haber
AK Partili Yılmaz: Doğru siyasetçi milleti sorguya çekmez - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Adıyaman’ın topraklarını suyla buluşturacağız
Milletvekili Tutdere: Adıyaman’ın topraklarını suyla buluşturacağız
İYİ Partili Doğan: Hazır beton fahiş fiyatlara ulaştı
İYİ Partili Doğan: Hazır beton fahiş fiyatlara ulaştı
Tutdere: İktidar algı operasyonlarıyla yaşanan sorunların üstünü örtmeye çalışıyor
Tutdere: İktidar algı operasyonlarıyla yaşanan sorunların üstünü örtmeye çalışıyor
Doğan: “Hazır Beton Fahiş Fiyatlara Ulaştı”
Doğan: “Hazır Beton Fahiş Fiyatlara Ulaştı”
Eski Milletvekili Ali Sezal toprağa verildi
Eski Milletvekili Ali Sezal toprağa verildi
Başkan Binzet Gerger ilçesinde esnaf ve vatandaşı ziyaret etti
Başkan Binzet Gerger ilçesinde esnaf ve vatandaşı ziyaret etti
CHP’den Adıyaman Muhtarlar Federasyonu’na anlamlı ziyaret - Videolu Haber
CHP’den Adıyaman Muhtarlar Federasyonu’na anlamlı ziyaret - Videolu Haber
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı Adıyaman'daki parti üyeleriyle bir araya geldi - Videolu Haber
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı Adıyaman'daki parti üyeleriyle bir araya geldi - Videolu Haber
Tutdere Rezip köyünü ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi
Tutdere Rezip köyünü ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi
Siyasetçi Yazar Ulubey’den 15 Temmuz mesajı
Siyasetçi Yazar Ulubey’den 15 Temmuz mesajı
Başkan Aydın: Yangın yerine dönen bu coğrafyada ayakta durabilen tek ülke Türkiye'dir
Başkan Aydın: Yangın yerine dönen bu coğrafyada ayakta durabilen tek ülke Türkiye'dir
Başkan Dağtekin:15 Temmuz destanı hafızamızdan silinmeyecek
Başkan Dağtekin:15 Temmuz destanı hafızamızdan silinmeyecek
Başkan Aydın sanayiciler ile buluştu
Başkan Aydın sanayiciler ile buluştu
Başkan Aydın'dan '15 Temmuz' mesajı
Başkan Aydın'dan '15 Temmuz' mesajı
Tutdere: Yabani hayvanların tarım arazilerine girmesi sonucu zayi olmaktadır
Tutdere: Yabani hayvanların tarım arazilerine girmesi sonucu zayi olmaktadır
CHP'de bayramlaşma töreni gerçekleştirildi - Videolu Haber
CHP'de bayramlaşma töreni gerçekleştirildi - Videolu Haber
Milletvekili Toprak’tan Kurban Bayramı mesajı
Milletvekili Toprak’tan Kurban Bayramı mesajı
Milletvekili Tutdere’den Kurban Bayramı mesajı
Milletvekili Tutdere’den Kurban Bayramı mesajı
İş İnsanı ve Siyasetçi Karahan'dan Kurban Bayramı mesajı
İş İnsanı ve Siyasetçi Karahan'dan Kurban Bayramı mesajı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan Kurban Bayramı mesajı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan Kurban Bayramı mesajı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim