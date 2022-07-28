Aydın: Türkiye'de artık hiç bir şey eskisi gibi değildir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girmesiyle seçim bölgesi olan Adıyaman'a temaslarda bulunmak üzere gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti'de geçmiş dönemlerde birlikte görev yaptığı üyeleri evlerinde ziyaret ederek, AK Parti kurucu üyeleriyle birlikte ise toplantıda bir araya gelerek AK Parti çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

AK Parti'nin çeşitli kademelerinde daha önce görev almış üyeleri ev ve işyerlerinde ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın, talep ve önerini dinleyerek, Keleş Konağı'nda AK Parti kurucu üyeleriyle bir araya geldi.

"Tüm dünyada söz ve prestij sahibi bir Türkiye var"

Lafla olmadığını icraat siyaseti ile bugüne kadar girilen tüm seçimlerde milletin onayını aldıklarını belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın,"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de hiç bir şey eskisi olmayacak" sözü ile başlayan bu kutlu Dava'nda geçmiş dönemde partimizin çeşitli kademelerinde görev alan AK Parti'mize gönül veren arkadaşlarımız ile birlikte bir araya gelerek akdimizi yeniliyoruz. AK Parti Türkiye siyasetine damgasını vurmuştur. Ülkemiz ve ilimiz partimiz ile birlikte hizmet siyaseti ile tanışmıştır. Laf değil icraat siyaseti milletimizin bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde onayını almıştır. Türkiye'de artık hiç bir şey eskisi gibi değildir. Tüm dünyada söz ve prestij sahibi bir Türkiye var. Bu kutlu davamızda ilimizde partimizin çeşitli kademelerinde görev alan arkadaşlarımız ile her zaman olduğu bugünde omuz omuza birlikte yürümeye devam edeceğiz"dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın'ın değerlendirmesini ardından parti kurucu üyeleriyle Türkiye ve yereldeki siyaset değerlendirilerek, AK Parti'nin çalışmaları hakkında bilgi istişarede bulundu.