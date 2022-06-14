Aydın: Türkiye NATO'nun vazgeçilmez bir parçasıdır

İstanbul'da başlayan NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunarak, Türkiye'nin savunma sanayi alanında artık kendi kendine yetebilen bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

"Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte NATO'da Türkiye'nin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır"

Türkiye Ukrayna ve Rusya arasında yürüttüğü müzakereler ile denge politikası izlendiğini ve Montrö sözleşmesinin yükümlülüğünü yerine getirdiğini belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Bir çok konu başlığı altında verimli toplantılara katıldık. Ülkemiz savunma sanayi alanında artık kendi kendine yetebilen bir ülke konumuna gelmiştir. Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte NATO'da Türkiye'nin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türkiye Ukrayna ve Rusya arasında yürüttüğü müzakereler ile denge politikası izlemiştir. Ülkemiz NATO içerisinde iki ülke arasındaki diplomasinin yürütülmesi için yoğun çaba ve gayret gösterdi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen ülkemiz Montrö sözleşmesinin yükümlülüğünü yerine getirmiştir."dedi.