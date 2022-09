Aydın, 'Şehir Buluşmaları' kapsamında Gaziantep’i ziyaret etti

Ahmet Aydın, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi, belediye yatırımlarını yerinde inceledi. Milletvekili Aydın,"Gerçekten bir kez daha gurur duyduk. Gaziantep; büyüyor, gelişiyor ama Şehitkamil de burada ayrı bir takım güzelliklere imza atmış. Başkanımızın reklamını çok görmüyoruz ama gördük ki çok çok büyük eserler, çok güzel hizmetlere imza atmış. Ben kendisini tebrik ediyorum, kutluyorum" dedi.

Program kapsamında kısa süre önce Çıksorut bölgesinde tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulan Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesi’nde incelemelerde bulunuldu.

Ardından, Şehitkamil Vadi Park’ı gezdikten sonra değerlendirmede bulunan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerçekten kıymetli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Özellikle kenar mahallelerdeki hizmetleri gördükten sonra bu parkı da görünce adeta bir cennet bahçesi. Botanik park hükmünde, envai tür pandemik çeşitleri buraya getirmiş. Son derece bakımlı bir park. Her yaştan insana hitap eden etkinliklere sahne bir alan. 5-6 yaşındaki çocuktan, 65-70 yaşındaki dedelerimize, ninelerimize kadar etkinlik alanları düşünülmüş. Bu manada düzgün bir dizaynla da projesi, planlaması tamamen her şeyi belediyemiz tarafından düşünülmüş. Hakikaten belediyemiz, çok güzel bir hizmete burada imza atmış, adeta mührünü vurmuş. İşimiz, hizmet bizim. Hizmetin en iyisini, en güzelini insanımızın ayağına nasıl getirebiliriz, nasıl sunumunu yaparız. İşte en güzel örneklerinden birisi bu. Bundan dolayı ben kıymetli Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na çok çok teşekkür ediyorum. İlçe Teşkilatımıza, Belediye Meclis Üyelerimize, destek veren herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir kez daha gurur duyduk. Gaziantep; büyüyor, gelişiyor ama Şehitkamil de burada ayrı bir takım güzelliklere imza atmış. Başkanımızın reklamını çok görmüyoruz ama gördük ki çok çok büyük eserler, çok güzel hizmetlere imza atmış. Ben kendisini tebrik ediyorum, kutluyorum. Zaten Gaziantepli hemşehrilerimiz, Şehitkamilli hemşehrilerimiz, bunları yakından görüyor, yaşıyor ve hissediyor. Her yerde de değerli Belediye Başkanımıza olan teveccühlerini gördük. Ben bu vesileyle bir kez daha emeği geçen herkese, başta değerli belediye başkanımız olmak üzere çok teşekkür ediyorum."