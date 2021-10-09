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Aydın: "Oturakçı Pazarında tütüncü esnafımızla bir araya geldik"

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve GMDK Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış tütüncü esnafı ile bir araya geldi.

09 Ekim 2021 Cumartesi 13:23
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Aydın: "Oturakçı Pazarında tütüncü esnafımızla bir araya geldik"

Ahmet Aydın,"Tarihi Oturakçı Pazarı'nda tütüncü esnafımızla bir araya geldik. Kooperatifleşmede gelinen noktalar ve işleyen süreç hakkında hem bilgilendirmede hem de esnafımızla istişarede bulunduk. Kooperatifleşme ile ilgili olarak her adımı takip ediyoruz. Adıyaman Valimizin başkanlığında geçtiğimiz günlerde Tütün Kooperatifleri Çalıştayı düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı bürokratları, kooperatifleşme süreci ile ilgili bilgiler verdi. Bu süreçte ne yapılması gerekiyor ise yapıyoruz. Bu bir geçiş süreci kooperatifler üzerinden Adıyaman tütününü marka haline getirerek ihraç edilecek düzeye getireceğimize inancımız tam. Adıyaman'da şu ana kadar 17 kooperatif kurulmuş ve bu kooperatiflerin en az 250 üyesi var. Bu kooperatiflerin 7-8 tanesi ticari yetki belgesi almış durumda. Diğerlerinin de işlemleri devam ediyor. Bir kısmı da makine bağlantısını yaparak tesisleşmeyi tamamlamak üzeredir. Böylece satışı yasak olan tütünü ilk defa kooperatifler üzerinden yasal ve serbest hale getiriyoruz. Kooperatifleşme sürecinde AK Parti olarak bütün destekleri sağlıyoruz. Sorunların çözümü noktasında birlikte çalışarak bu geçiş sürecini başarıyla tamamlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Kaynak: PHA
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