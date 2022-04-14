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Aydın: Öğrencilerimize olan her türlü desteği sürdürmeye devam edeceğiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Ukrayna'da öğrenim gören ve yaşanan savaş nedeniyle ülkeye geri dönen öğrenciler ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir araya geldiklerini belirtirken, “Ukrayna topraklarında devam eden savaş nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilen ülkede yaşananlar kamuoyunun da malumudur. Yaşanan elim hadiseler ülkemiz yetkili kurum ve kuruluşlarınca anlık takip edilmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gereken her türlü önlem alınmaktadır.”dedi.

14 Nisan 2022 Perşembe 22:55
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Aydın: Öğrencilerimize olan her türlü desteği sürdürmeye devam edeceğiz

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gereken her türlü önlem alınmaktadır"
Ukrayna'da öğrenim gören ve yaşanan savaş nedeniyle Türkiye’ye geri dönen öğrenciler ile bir araya geldiğini belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, “Ukrayna'da öğrenim gören ve yaşanan savaş nedeniyle ülkemize geri dönen öğrencilerimiz ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir araya gelme fırsatımız oldu. Kendilerini dinleyerek yapılabilecekler noktasında, çözüm için ne gerekiyorsa destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Ukrayna topraklarında devam eden savaş nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilen ülkede yaşananlar kamuoyunun da malumudur. Yaşanan elim hadiseler ülkemiz yetkili kurum ve kuruluşlarınca anlık takip edilmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gereken her türlü önlem alınmaktadır.” Şeklinde konuştu.
"Çalışmalarla öğrencilerimize olan her türlü desteği sürdürmeye devam edeceğiz"
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile koordineli bir şekilde çalışmaları yürüttüklerini aktaran Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Ülkemiz, Rusya ve Ukrayna ile güçlü ilişkilere sahip bir ülkedir. Diplomatik olarak sergilediğimiz çözüm odaklı devlet tutumu gereği de dengeli bir politika izlemekteyiz. Savaşların yıkıcı etkilerini tüm dünya gibi bizler de izliyoruz. Ukrayna'da eğitim gören öğencilerimiz de bu etkileri bizlere aktarmaya devam etmekte, eğitim süreçlerinin aksamaması konusunda ilgili kurumlarımız çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir. Özellikle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile koordineli bir şekilde yürüttüğümüz. Çalışmalarla öğrencilerimize olan her türlü desteği sürdürmeye devam edeceğiz. Bu süreçte YÖK yetkililerine ilgilerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. 
En nihayetinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın gayret ve çabası ile kalıcı ateşkesin sağlanması hepimizin tek dileğidir. Yine de bu süreçte devletimiz vatandaşlarının, öğrencilerimizin yanında olmaya devam edecek ve her türlü desteğini sürdürecektir.”

 

Kaynak: PHA
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