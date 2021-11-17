2007 yılı öncesinde AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevi esnasında 2007 yılında beri AK Parti'den Adıyaman Milletvekilliği görevini yürüten Ahmet Aydın, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve TBMM Adalet Komisyonu üyeliklerinde bulunmuştu.

"Ahmet Aydın Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına seçildi"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın Genel Merkez'de seçim işleri ile ilgili görev verilmesinin ardından TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz'ın komisyon başkanlığından istifası Genel Kurul bilgisine sunuldu. Yılmaz'dan boşalan Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın seçildi.