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Aydın: Milletimizin idaresi ile 2023 seçimlerinde Erdoğan'ı tekrardan cumhurbaşkanı seçecektir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Muhalefet geçmişten gelen alışkanlıklarını tekrar ülke gündemine getirme çabası ve gayreti içerisinde olduğunu belirterek, 2023 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrardan milletin taktiriyle seçileceğini söyledi.

09 Şubat 2022 Çarşamba 10:37
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Aydın: Milletimizin idaresi ile 2023 seçimlerinde Erdoğan'ı tekrardan cumhurbaşkanı seçecektir

2014 yılında yapılan parlamenter sistemle milletvekillerin oyları ile ilk kez Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sistemine geçişinin ardından halk oyu ile yapılan seçimlerde Türkiye'nin ilk başkan ünvanını almıştı.
Muhalefet geçmişte olduğu gibi "367" krizi gibi garabete imza attığı için geçmişten gelen alışkanlıklarını tekrar ülke gündemine getirme çabası ve gayreti içerisinde olduğunu belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Anayasamızda Cumhurbaşkanı adayı olma şartları açıktır. 2017 yılında yapılan değişiklikler ile ülkemizde parlamenterler sistemden "Başkanlık Sistemi"ne geçilmiştir. 2017 yapılan değişiklikler ile "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir "hükmü ilk kez 24 Haziran 2018 yılında yapılan seçimlerinde uygulanmış ve cumhurbaşkanımız halk oyu ilk defa "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine" göre Cumhurbaşkanı seçilmiştir "dedi.
"Cumhurbaşkanımız yeni sisteme göre ikinci kez aday olacak"
Muhalefetin geçmişten gelen alışkanlıklarını tekrar ülke gündemine getirme çabası içinde olduğunu ve bunların karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde tekrardan halkın iradesi ile yeniden başkan seçileceğini vurgulayan Aydın,"2023 yılında yapılacak seçimlerde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız yeni sisteme göre ikinci kez aday olacak ve milletimizin taktiri ile inşallah yeniden Başkan seçilecektir. Muhalefet geçmişte olduğu gibi "367" krizi gibi garabete imza attığı için geçmişten gelen alışkanlıklarını tekrar ülke gündemine getirme çabası ve gayreti içerisindedir."şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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