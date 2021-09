Aydın, Kahta’da yeni diş hastanesinde çalışmaları inceledi

Adıyaman ve ilçelerinin sağlık alanında önemli yatırımlar aldığını kaydeden Ahmet Aydın, hiçbir ideolojik farklılık gözetmeden şehrimize hizmet etmenin onurunu mutluluğunu yaşadığını söyledi.

“Kaktığım her yerde Ak Parti’nin mührünü görmek mümkün”

Özellikle eski çarşı merkezinin güçlenmesi ve yeniden ilk günkü canlılığına kavuşması için Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni buraya konumlandırdığını ifade eden Milletvekili Aydın, “Emin olun gittiğimiz ve baktığım her yerde Ak Parti’nin mührünü görmek mümkün. Ak Parti mühür olarak kendileri ortaya koyuyor. Dolayısıyla şimdi burada hepiniz şahitsiniz. Özellikle çarşı merkezinin güçlenmesi, buranın yeniden eski canlılığına kavuşması için de daha önce yatırım programına alıp ihalesini yaptığımız diş hastanesini de buraya konumlandırdık. Ve şimdi inşallah arkasında SGK binasını da buraya konumlandırdık. Biliyoruz ve umuyoruz ki, bu eserler ile birlikte halkımızın istifade etmesi diğer taraftan mevcut hastanemizi rahatlatmak amaçlı orada ki diş kliniklerini çıkartıp buraya 25 klinik olarak hizmet vermesi, hem halkımız için daha kolay ulaşılabilir, erişilebilir olması hem de bu çarşının canlanması açısından hakikaten Kahta için önemli bir hizmet” dedi.

“Yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen hizmette hiçbir aksama yok”

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılara rağmen hizmetlerde aksamanın yaşanmadığına dikkat çeken Aydın, “Bir hastane yaptık yetmedi, şimdi ikinci hastaneyi diş hastanesi olarak yapıyoruz. Şimdi geziyoruz dolaşıyoruz, şuanda pandemide yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen hizmette hiçbir aksama yok. Her yerde eser görmek, her yerde milletin ayağına kadar giden hizmeti görmek mümkün. Köylerde şuanda özellikle geldiğimizde görüyoruz ki, içme suyundan yollarına kadar, köy konaklarından köylerin çöplerinin toplanmasına kadar köylerin ilaçlanmasına kadar. Şehirde adeta ne varsa hizmetin alasını köylerimizde de görmek mümkün. Mutlu oluyoruz. Vatandaşımızın teveccühünü görünce daha bir keyif alıyoruz. Tabi ki hizmet bitmez, dünya döndüğü müddetçe insanlar daha çok talep edecek ve biz de iktidarın verdiği sorumluluğu üzerimizde hissederek bütün talepleri yerine getirmek için gayret edeceğiz. İşte burada kaymakamımız var, ilçe birimlerimiz, teşkilatımız var, encümenlerimiz var, hep birlikte sahadayız. Vatandaşın ayağına gidiyoruz. Oy kaygısı veya oy istemek için değil halini hatırını sorarak vatandaştan taleplerini ihtiyaçlarını alıyoruz. Çok şükür gittiğimiz her yerde de güzel bir teveccüh ile karşılaşıyoruz. Yine bir millet bahçemiz malum, özellikle üniversitenin altında ve onun devamında de bir sahil yolu projesi, onun da projelendirme çalışması son aşamaya gelindi. Bu konuda ki takiplerimizi sürdürüyoruz. Zaten bir seyir tepesi Ebu Sadık’ın orda, bir İbrahim Halil’in orda mesire yeri, yeni yeni alanlar açtık, güzel alanlar açtık, yeşil alanlar açtık. İnşallah bu sahil yolu projesiyle de bu bölge cazibe merkezi haline gelecek” diye konuştu.

Kahta 02 Sporu tebrik eden Aydın, konuşmasının sonunda ise, “Kahta 02 Spor 3. Lig’de mücadele ediyor. O söz verdiğimiz yerin de tadilatını sağladık. Şuanda orada proje çalışmaları yapılıyor. İnşallah güzel projelerle kalacakları güzel bir yer olacak. Aynı şeyi Adıyaman’da, Adıyaman 1954 Spor için planlıyoruz. Dolayısıyla spordan gençliğe kadar, bütün hizmetleri hepsini beraberce düşünüyoruz, birlikte değerlendiriyoruz. İldeki bütün amirlerle ortak hareket ediyoruz. Söz konusu Adıyaman’sa, söz konusu Kâhta’ysa söz konusu Türkiye’yse gerisi teferruattır. Hiçbir ideolojik farklılık gözetmeden şehrimize hizmet etmenin onurunu mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.