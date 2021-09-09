Aydın: Esnaflarımız, ülkemizin en dinamik gücüdür

Besni Kaymakamlığı, Besni Belediye Başkanlığı, Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Yeni Besni Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifini, Besni Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelere ve millet bahçesine seri ziyaretlerde bulunan Ahmet Aydın, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Ziyaretler sırasında gazetecilere açıklama yapan Aydın, “Besni özelinde esnaf ve sanatkarlarımızın durumunu konuştuk. Öneri ve talepleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Esnaf ve sanatkarlarımız ülkemizin en dinamik gücüdür. Besni'de esnaf ve sanatkarlarımızın temsilcileriyle bir araya geldikten sonra Besni esnafımızı ziyaret ettik, hayırlı ve bereketli kazançlar diledik. Esnafımız ve vatandaşlarımızla hep bir aradayız ve olmaya devam edeceğiz” dedi.