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Aydın: Eğitim ve öğretim her zaman birinci önceliğimiz

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen eğitim bayramı kutlamalarında yaptığı açıklamada; “Eğitim bütçesine ayrılan tutar AK Parti hükümetleri ile 7.5 milyar liradan, 147 milyar liraya çıktı” dedi.

24 Eylül 2021 Cuma 18:17
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Aydın: Eğitim ve öğretim her zaman birinci önceliğimiz

Türkiye’de 1,2 milyon öğretmenin görev yaptığını belirten Aydın, bu yıl toplamda 35 bin öğretmen ataması yapıldığına dikkat çekti.

“Adıyaman’da altı yurt 7 bin 338 kapasite ile hizmet veriyor”

Pandemi sürecini en iyi yöneten ülkeler arasında yer aldıklarını söyleyen Aydın, “Eğitimin önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Eğitim ile ilgili düşünürlerin sözlerini çok iyi paylaşmaya kalksak zamanımız yetmez. Eğitim ile ilgili olarak neler yapıldığının bilinmesi çok önemli. Biz hangi seviyelerden buraya geldik? İşin aslını hepimizin gerçek bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Ülkemizde eğitim bütçesine ayrılan tutar AK Parti hükümetleri ile 7,5 milyar liradan 147 milyar liraya çıktı. Yükseköğrenim bütçesini de eklediğimizde bu tutar 212 Milyar liralık bir seviyeye çıkıyor. Ülkemizde 1,2 milyon öğretmen görev yapıyor ve bu sayının 700 bini AK Parti iktidarları döneminde atandı. Bu yıl 20 bin artı 15 bin toplamda 35 bin öğretmen ataması yapıldı. Malum salgın süreci tüm dünyayı etkisi altına aldı. Süreci en iyi yöneten ülkelerin başında geliyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreci en iyi yöneten ülkeler arasındayız. OECD ülkelerinde bir öğretmen başına 13 öğrenci düşüyor iken, Türkiye'de bu sayı 12. Adıyaman'da 2003 yılında sadece 1 yurt 460 kapasite ve koğuş sistemi ile hizmet veriyordu. Adıyaman’da şu anda altı yurt 7 bin 338 kapasite ile hizmet veriyor. Şu anda 5.000 öğrencimiz bu yurtlarda kalıyor ve kapasitemizin üçte bir oranı boş durumda. Türkiye genelinde ve burada da yurtlar ile ilgili olarak bir algı yapılmak isteniyor. Türkiye genelinde 190 yurt, 182 bin kapasite iken, bizim dönemimizde 769 yurt yaparak 720 bin öğrenci kapasitesine çıkardık. Öğrencilerimize yapılan beslenme ve burs miktarlarında ciddi artışlar yapıldı” dedi.

“Adıyaman’da 4 bin 160 derslik yapıldı”

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan partinin AK Parti olduğunu kaydeden Aydın, konuşmasının sonunda ise, “Adıyaman’da Cumhuriyet tarihinde 3 bin 513 derslik yapılmış iken AK Parti döneminde sadece 4 bin 160 derslik yapıldı. Adıyaman’da bir öğretmen başına 27 öğrenci düşüyor iken şu anda bu sayı 12. Adıyaman'da dersliklerde 41 öğrenci eğitim görüyor iken şu anda sayı 20'li sayılara kadar düştü. 
Eksikliklerimiz olabilir, salgın sürecinde tabii ki sorunlar yaşanılabilir. Burada bu gerçekleri görmek de gerekiyor. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayan AK Parti İktidarları oldu. Kıyafetinden dolayı mağdur olan öğrencileri hepimiz gördük. Katsayı engeline takılan gençleri hepimiz gördük. Eğitimde bu sorunları ortadan kaldıran ve fırsat eşitliğini sağlayan yine AK Parti’dir. Bu vesileyle, Besni Eğitim Bayramı'nın düzenlenmesinde emeği geçenleri bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye’de ilk olan bu bayramın ilimize ve ülkemize büyük katkı sağladığına inanıyorum. Her zaman söylediğimiz gibi eğitim ve öğretim bizim birinci önceliğimiz. Yılmadan, yorulmadan, usanmadan bu gaye için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Sadece gerçekleri ama yalnız gerçekleri, yapılan hizmetleri vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: PHA
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