Aydın: Dünya’daki krize rağmen, Türkiye büyümeye devam etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın beraberinde AK Parti Adıyaman Milletvekili Fatih Toprak, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve partili heyetle GAP Gazeteciler Birliğini ziyaret etti.

Ziyarette Ahmet Aydın GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz'ın soruları üzerine TBMM çalışma dönemini de değerlendirdi.

"Milletvekilinin tatili olmaz"

Ahmet Aydın çalışma takvimi ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Meclisimizin 27. dönem 5. Yasama dönemini tamamladık. Son derece yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Uluslararası anlaşmaların onaylanması, 27 kanun çalışması oldu, seçim kanunu ile ilgili çalışma oldu, en son 3600 göstergenin dâhil olduğu, öğrenci affı, bedelli askerlik vs. gibi birçok konuyu görüşüp kanunlar çıkardık. Anayasa gereği meclis tatil edildi fakat vekiller için tatil yok, devamlı sahadayız, parti teşkilatımız olarak köy-köy mahalle-mahalle ilçe-ilçe gezerek sorunları yerinde tespit edip çözümler üretiyoruz. Belediyelerimiz parti teşkilatlarımız çalışıyor. Burada uyum ve birlik beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Pandemıye rağmen ekonomik zorluklara rağmen üretim devam etti. Dünyada önemli bir kriz varken Türkiye en az hasarla bunu atlayıp yatırımlara devam ediyor. Adıyaman’da organize sanayi ile ilgili Turuş mevkiinde çadır kentte dahil edilerek yeni bir organize sanayi kurulması için çalışılıyor. Mermer Organize Sanayi için arsalar tahsis edilmeye başladı. Eski hastanemizin yerine hastane yapımı içen ihale yapılacak. Adıyaman merkezde ne varsa ilçelerimizde de var. Kapalı spor salonlalar yeni hastaneler, yollar, sağlık tesisleri yapıyoruz.

Bu günde Adıyaman merkez köyleri gezdik. İçme suyu olmayan yerimiz yok. Köylerimizin birçoğunun çöpleri toplanıyor ilaçlama yapılıyor. Artık hizmet en modern şekilde köylere yayılıyor. Bayram tatili demiyoruz 7/24 vatandaşlarla beraberiz. "dedi.

Kıymaz: Devlet gazete girdilerini sübvanse etmeli

Basın sektörünün yaşadığı sorunları aktaran GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Basın sektörü krizden derin etkilenerek ülke genelinde çok sayıda gazetenin yerel yayınların kapandığına dikkat çekerek, gazete basımında kullanılan kağıt, kalıp ve boya gibi girdilerin devlet tarafından sübvanse edilmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"AK Parti ekonominin alt üst olduğu, enflasyonun yüksek boyutlara ulaştığı zor günlerde kuruldu ve iktidara geldi. 20 yılı aşan devlet tecrübesiyle AK Partinin bu günkü yüksek enflasyonu yenecek kabiliyete yeteneğe sahip olduğuna inancımız devam ediyor. Seçim surecine girildi 2023’de seçim olacak peşinden 2024 yerel seçimler var. Hükümetin radikal kararlar alması ve rahat çalışması için şahsen benim düşüncem genel ve yerel seçimler birleştirilmeli ikisi bir sandığa gitmelidir. İki seçimin birleştirilmesini şahsım 35 yıllık gazetecilik deneyimimle tavsiye ediyorum. Bu konuda değerlendirilmelidir diye düşünüyorum."