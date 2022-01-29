Aydın: Devletimizin tüm olanaklarını halkımız için seferber ettik - Videolu Haber

Ahmet Aydın’a bu ziyaretlerinde Ak Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Ak Parit Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve Ak Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe eşlik etti.

İlk olarak Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret eden Aydın, Adıyaman'da devam eden kamu yatırımları ile ilgili istişarede bulundu. Son dönemde yaşanan olumsuz hava koşullarında çalışmaların koordine edildiği Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi’nde olumsuz hava koşulları nedeniyle iş yerleri hasar gören esnafları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten Milletvekili Aydın, Adıyaman Belediyesi’nin karla mücadele eden personele verdiği yemekte çalışanlarlar bir araya geldi.

Aydın,"Zorlu bir süreci hep birlikte dayanışma içerisinde aştık. Adıyaman Valimizin koordinasyonunda Adıyaman İl Özel İdaresi, Adıyaman Belediyesi, Karayolları ve AFAD vb. bütün kuruluşlarımız ciddi bir çalışma yürüttü. Ankara'da süreci anlık olarak takip ederek ilk fırsatta ilimize geldik. Çok hızlı bir şekilde koordinasyon sağlandı. Son on gün içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 36 bin çağrı geldiği bilgisini verdi yetkililerimiz. Mahalle muhtarlarımızı da sürecin içerisine dâhil ederek olağanüstü bir çalışmaya imza atıldı. Bu yağışları özellikle son dönemde kuraklık yaşayan ilimiz için bir bereket kaynağı olarak da görüyoruz. Bizleri üzen hadiselerde yaşandı Besni ilçemizde yaşanan üzücü olayda maalesef genç bir kız kardeşimizi kaybettik. Devletimizin bütün imkânlarını halkımız için seferber ettik. Helikopter, hava ambulansı, paletli ambulanslar ve birçok araç ilimizin en ücra noktalarında halkımızın hizmetine sunuldu. İnsanüstü bir çalışma yürüten başta siz emekçi kardeşlerimiz olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize ve Adıyaman Valiliğimiz koordinasyonunda görev yapan tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum"dedi.

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