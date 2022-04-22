Aydın'dan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' mesajı

Çocuklara çok daha güzel bir Türkiye bırakmak için azim ve kararlılıkla mücadele ettiklerini aktaran Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kudretini ve gücünü milletinden alan Türkiye Büyük Millet Meclisi; milli iradenin üstünlüğünü, hiçbir vesayet ve zorbalık kabul etmeden bugün olduğu gibi yarın da uygulamaya devam edecektir.

Cumhuriyetimizin milli egemenlik ilkeleri çerçevesinde barış, huzur ve güvenlik içinde yaşaması, gelişmesi, çağdaşlaşması ve demokratikleşmesi için gerekli ortamın oluşmasında ve bu değerlerin sağlam temeller üzerinde yerleşmesinde kuşkusuz Türkiye Büyük Millet Meclisi en önemli noktada yer almaktadır. Bunun için özellikle son yıllarda atılan adımlarla, milli birlik ve kardeşlik duygusuyla hareket ederek yarınlarımıza, geleceğimize yön verecek olan sevgili çocuklarımıza çok daha güzel bir Türkiye bırakmak için azim ve kararlılıkla mücadele etmekteyiz. Tüm Türkiye’nin, Adıyamanlı hemşerilerimin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu duygu ve düşüncelerle tebrik ediyorum. Bu güzel armağanın, çocuklarımız için barışın, sevginin ve kardeşliğin anlam kazandığı bir Türkiye’ye vesile olması dileğiyle hepsinin gözlerinden öpüyorum."

Kaynak: PHA