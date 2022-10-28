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Aydın, Cumhuriyetimiz, hepimizin ortak harcı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

28 Ekim 2022 Cuma 12:49
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Aydın, Cumhuriyetimiz, hepimizin ortak harcı

Aydın açıklamasında, ”Tarihimizin en büyük ve en önemli mirası olan Cumhuriyetimizin 99. yılını millet olarak kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz, hepimizin ortak harcı olan bu kutsal vatan topraklarında, dün olduğu gibi bugün de, yarın da bir arada ve tek bir kuvvet oluşumuzun yegane göstergesidir. Türkiye’mizin ve milletimizin özellikle son yıllarda her alanda elde ettiği kazanımları, istikrarını ve gücünü kararlılıkla, inançla ve imanla sürdürmeye devam edeceğiz. Özellikle son yirmi yılda ülkemizin kazanımları, ulaşımdan sağlığa, ekonomiden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarıma, çevreden turizme birçok alanda önemli adımlar atılarak devam etmektedir. "Türkiye Yüzyılı" ile Cumhuriyet'imiz, ikinci yüzyılına dair sahip olduğu vizyonla, geleceğimize bırakacağımız en büyük miras olmaya sonsuza dek devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anarken, tüm vatandaşlarımızın ve değerli Adıyamanlı hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlar, esenlikler temenni ederim” dedi.

Kaynak: PHA
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