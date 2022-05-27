Aydın: Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'ye karşı Esad'in dilini kullanıyor - Videolu Haber

Seçim bölgesi olan Adıyaman'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Paprti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Türkiye çok yönlü mücadele veriyor. Türkiye bir taraftan 40 yıla aşkın süredir terörle mücadelede ciddi bir başarı elde etti. Türkiye'yi terörden temizlemeye çalıştık içeriden de bitirdik. Dışardaki o mihrakları, odakları Türkiye'yi tehditleri yok etmek adına ne gerekiyorsa yapıyor ve yapacak."dedi.

"Ana muhalefetin kendine gelmesi lazım, kendini çek etmesi lazım"

Cumhuriyet Halk Partisi Suriye'de Türkiye'ye karşı Esad'in, Ege'de, Doğu Akdeniz'de Yunan'ın dilini kullandığını belirten Aydın,"Şimdi şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız ana muhalefet Çeviköz'ün açıklamaları CHP'li yani baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi Suriye'de Türkiye'ye karşı Esad'in dilini kullanıyor. Ege'de, Doğu Akdeniz'de Yunan'ın dilini kullanıyor. Kıbrıs'ta adeta sanki Rumların sözcülüğünü yapıyormuşçasına bir ede içerisinde yine Libya'da Fransa'nın adeta tezlerini savunur bir biçimde NATO meselesine bakınca İsveç ve Finlandiya ciddi destek veren ülkeler bu konuda Türkiye'nin duruşu belliyken yine Cumhuriyet Halk Partisi ABD ve NATO ağzıyla konuşuyor. İsveç ağzıyla, Finlandiya ağzıyla konuşuyor. Bir taraftan bakıyorsun FETÖ'nün söylemleri neyse CHP'de aynı söylemler, PKK'nın söylemleri neyse, HDP'nin söylemleri neyse CHP'de benzer söylemler. Teskere geliyor teröre karşı Türkiye tedbir alacak yeri geliyor teskereye hayır diyor. Kime hizmet ediyor? Hangi akla hizmet ediyor? Türkiye'nin ana muhalefet partisi Türkiye'nin muhalefet partisi sanki Türkiye'ye muhalefet partisiymiş gibi kurgulanmış adeta Türkiye'ye muhalefet ediyor. Böyle bir muhalefet anlayışı olmaz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye terörle mücadelesini sonuna kadar sürdürecek. İçeriden, dışarıdan ne kadar tehdit varsa kaynağından kurutacak. Son terörist kalana kadar, son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu terörle mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin siyasi partisi ise eğer ana muhalefet öyledir o zaman Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermek zorunda dış politikada diğer yabancı ülkelerin, dış mihrakların, terör örgütlerin değil de Türkiye'nin tezlerini savunmak zorunda işte beklenen siyaset budur ana muhalefetten o yüzden ana muhalefetin kendine gelmesi lazım kendini çek etmesi lazım. Milletin doldurduğu istikamette gitmesi lazım ve Türkiye'ye karşı yönelen her türlü saldırıya karşı Türkiye'nin yanında yer alması gerekir." Şeklinde ifade etti.

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