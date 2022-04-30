Aydın, Bayram öncesi vatandaşlar ile bir ayara geldi - Videolu Haber

Ramazan Bayramı öncesi esnafları ve vatandaşları ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’a Milletvekili Halil Fırat, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve parti yöneticileri eşlik etti.

Vatandaşların sorun ve isteklerini dinlemek üzere kent merkezinde bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, talep ve sıkıntıları yerinde incelerek not alarak hayırlı işler diledi.

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