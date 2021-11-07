Aydın: Batman Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı

“Hidroelektrik santrali ile birlikte ülkemizin ekonomisine 3 Milyar TL'lik katkı sağlanacak”

Aydın Batman ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada; “Batman'da Cumhurbaşkanımız ve Batmanlı vatandaşlarımız ile birlikte olduk. Batman'da önemli yatırım ve hizmetlerin açılışlarını gerçekleştirdik. En önemli yatırımlardan bir tanesi olan Ülkemizin vizyon projelerinden olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu barajı ve hidroelektrik santrali ile birlikte ülkemizin ekonomisine 3 Milyar TL'lik katkı sağlanacak. Batman'da 36 yeni Fabrika ve Eğitim, Sağlık, Gençlik Spor ve benzeri alanlarda önemli hizmetlerin açılışı gerçekleştirildi. Ülkemizin dört köşesinde gördüğümüz gibi Batman'da da halkımızın Cumhurbaşkanımıza olan ilgisi ve desteği en üst seviyede idi. AK Parti olarak hizmet siyaseti ile milletimizin yaşam standartlarını yükseltmek için elimizden gayreti gösteriyoruz” dedi.