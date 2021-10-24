Aydın, AK Parti ‘Teşkilat Akademisi’ programına katıldı

AK Parti ‘Teşkilat Akademisi’ programı hakkında bilgi veren Milletvekili Aydın, “Partimizin Ar-Ge ve Eğitim başkanlığı tarafından çok kapsamlı programlar düzenleniyor. Bizlerde ‘Teşkilat Akademisi’ programı kapsamında bu hafta Ağrı ve Iğdır’da teşkilat mensubu kardeşlerimizle bir araya geldiğimiz sürede ‘AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider’ konusunu anlatmaya ve birikimlerimizi paylaşmaya çalıştık. Bu paylaşımların inanıyorum ki milletimizle daha sıkı kucaklaşmamıza vesile olacaktır” dedi.

Milletvekili Aydın, eğitimler sonrası Iğdır Valisi ve Iğdır Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim’i ve vatandaşları ziyaret etti. Aydın, burada yaptığı kısa açıklamasında ise, “Gittiğimiz her noktada bizleri güler yüz ve samimiyetle karşılayan, hemşerilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.