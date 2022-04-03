Galeriler Yazarlar
Adıyaman 21
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.251,68
ALTIN
909,14
DOLAR
14,69
STERLİN
19,29
EURO
16,23

Aydın: Adıyaman’ımız için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Ramazan ayının ilk iftarında şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek, partinin çalışmalarına katıldı.

03 Nisan 2022 Pazar 15:31
2 Okunma
Aydın: Adıyaman’ımız için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz

Adıyaman'da temaslarda bulunmak üzere gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın'a Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve parti temsilcileri eşlik etti.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, ilk olarak Samsat, Kahta ve Tut ilçesinde düzenlenen koordinasyon toplantılarına katıldı. Kahta ilçesinde şehit ve gazi aileleri ile birlikte ilk iftar programına katılalarak kent merkezinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
Aydın, Tut ilçesinde Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi ve Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen "Meyveciliği Geliştirme Kapsamında Fidan Dağıtım Töreni"ne katılarak, çiftçilere 5 bin "Urmu Dut Fidanı" dağıtımı yapıldı.
"5 bin urmu dut fidan dağıtımını çiftçilerimize, hemşerilerimize dağıttık"
Ziyaret ve temasları değerlendiren Aydın,"Ramazan ayının manevi iklimini hemşerilerimiz ile birlikte olarak geçiriyoruz. Kahta ilçemizde kahraman şehitlerimizin emanetleri olan aileleri ve gazilerimiz ile birlikte ilk iftarımızı yaptık. Samsat, Kahta ve Tut ilçesinde yapılan yatırımları ve ilçelerimizin ihtiyaçlarını bir kez daha yerinde inceleyerek görevlilerle istişarede bulunduk. Türkiye'de dut üretiminde birinci sırada yer alan ilçemizde 5 bin urmu dut fidan dağıtımını çiftçilerimize, hemşerilerimize dağıttık. Tarım başta olmak eğitim, sağlık, ulaşım, gençlik spor ve birçok alanda Adıyamanımıza yaptığımız yatırımları anlatarak, ilimizin ihtiyaçları ve yapılması gerekenlerin çözümü noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Kılıç: İcralarla devraldığımız belediyeyi bugün borçsuz belediye yaptık
Başkan Kılıç: İcralarla devraldığımız belediyeyi bugün borçsuz belediye yaptık
Milletvekili Tutdere: Nemrut'tan doğan güneş bütün Anadolu’yu aydınlatacak
Milletvekili Tutdere: Nemrut'tan doğan güneş bütün Anadolu’yu aydınlatacak
Başkan Doğan’dan Ramazan Ayı Mesajı
Başkan Doğan’dan Ramazan Ayı Mesajı
Milletvekili Tutdere’den optisyen ve gözlükçüler için önemli kanun teklifi
Milletvekili Tutdere’den optisyen ve gözlükçüler için önemli kanun teklifi
Başkan Dağtekin’den Ramazan ayı mesajı - Videolu Haber
Başkan Dağtekin’den Ramazan ayı mesajı - Videolu Haber
CHP’li Binzet’ten kırmızı ete yapılan zamma tepki
CHP’li Binzet’ten kırmızı ete yapılan zamma tepki
AK Partili Dağtekin: Her gencimiz bizim için çok kıymetli
AK Partili Dağtekin: Her gencimiz bizim için çok kıymetli
Başkan Dağtekin: Siyasette yıpranmadan hizmet etmek bizler için çok önemli
Başkan Dağtekin: Siyasette yıpranmadan hizmet etmek bizler için çok önemli
Ulubey, 6 muhalefet partisi liderinin 5 saat süren toplantısını değerlendirdi
Ulubey, 6 muhalefet partisi liderinin 5 saat süren toplantısını değerlendirdi
CHP’li Tutdere: Samsat’ta 4 bin 734 yapı ağır hasarlı, ama iktidarın yaptık diye övündüğü sayı 394
CHP’li Tutdere: Samsat’ta 4 bin 734 yapı ağır hasarlı, ama iktidarın yaptık diye övündüğü sayı 394
AK Parti MKYK Üyesi Yanılmaz'dan AK Partili Belediyelerine ziyaret
AK Parti MKYK Üyesi Yanılmaz'dan AK Partili Belediyelerine ziyaret
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Başkan Yanılmaz’dan Besni Belediyesi’ne ziyaret
Başkan Yanılmaz’dan Besni Belediyesi’ne ziyaret
Ulubey: Gerektiğinde bedel ödeyen gazeteciler var
Ulubey: Gerektiğinde bedel ödeyen gazeteciler var
CHP’li Binzet: Memleketten çok Katar’ı düşünenlere gidiş imkanı sağlayacağız
CHP’li Binzet: Memleketten çok Katar’ı düşünenlere gidiş imkanı sağlayacağız
CHP'li Buluş, Tekrardan kapatılan Göksu Köprüsü'nde incelemede bulundu
CHP'li Buluş, Tekrardan kapatılan Göksu Köprüsü'nde incelemede bulundu
CHP'li Tutdere açıkladı: Adıyaman’da 53 kişilik kadroya 25 bin başvuru - Videolu Haber
CHP'li Tutdere açıkladı: Adıyaman’da 53 kişilik kadroya 25 bin başvuru - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere Gerger'in bitmeyen yolu için bir kez daha iktidara seslendi - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere Gerger'in bitmeyen yolu için bir kez daha iktidara seslendi - Videolu Haber
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: Büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlar ile ilerliyoruz
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: Büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlar ile ilerliyoruz
Başkan Binzet: Önce GAP ovalarını besleyin, biz dünyayı besleriz
Başkan Binzet: Önce GAP ovalarını besleyin, biz dünyayı besleriz
AK Partili Dağtekin: Kesinlikle sahanın hakimi olan yine AK Parti’dir - Videolu Haber
AK Partili Dağtekin: Kesinlikle sahanın hakimi olan yine AK Parti’dir - Videolu Haber
Başkan Aydın: Ulaştırma alanında ilimize büyük yatırımları kazandırdık
Başkan Aydın: Ulaştırma alanında ilimize büyük yatırımları kazandırdık
Milletvekili Tutdere: Afrika'da hayaller peşinde koşacağınıza GAP ovalarını suyla buluşturun
Milletvekili Tutdere: Afrika'da hayaller peşinde koşacağınıza GAP ovalarını suyla buluşturun
Bozat’tan Nevruz Bayramı mesajı
Bozat’tan Nevruz Bayramı mesajı
Malatya 10. Uluslararası Film Festivali’nin oldu
Malatya 10. Uluslararası Film Festivali’nin oldu
Adıyaman’da, Nevruz coşkuyla kutlandı - Videolu Haber
Adıyaman’da, Nevruz coşkuyla kutlandı - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Okulları hayırseverler yapıyor, bari öğretmenevini siz yapın - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Okulları hayırseverler yapıyor, bari öğretmenevini siz yapın - Videolu Haber
Başkan Aydın'dan '21 Mart Nevruz Günü' mesajı
Başkan Aydın'dan '21 Mart Nevruz Günü' mesajı
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Bu ütünün sıcaklığı sandıkta sizleri yakacak
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Bu ütünün sıcaklığı sandıkta sizleri yakacak
CHP'li Binzet: Halk için, millet için yapılan hizmetlere her zaman destek verdik
CHP'li Binzet: Halk için, millet için yapılan hizmetlere her zaman destek verdik

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim