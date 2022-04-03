Aydın: Adıyaman’ımız için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz

Adıyaman'da temaslarda bulunmak üzere gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın'a Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve parti temsilcileri eşlik etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, ilk olarak Samsat, Kahta ve Tut ilçesinde düzenlenen koordinasyon toplantılarına katıldı. Kahta ilçesinde şehit ve gazi aileleri ile birlikte ilk iftar programına katılalarak kent merkezinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Aydın, Tut ilçesinde Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi ve Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen "Meyveciliği Geliştirme Kapsamında Fidan Dağıtım Töreni"ne katılarak, çiftçilere 5 bin "Urmu Dut Fidanı" dağıtımı yapıldı.

"5 bin urmu dut fidan dağıtımını çiftçilerimize, hemşerilerimize dağıttık"

Ziyaret ve temasları değerlendiren Aydın,"Ramazan ayının manevi iklimini hemşerilerimiz ile birlikte olarak geçiriyoruz. Kahta ilçemizde kahraman şehitlerimizin emanetleri olan aileleri ve gazilerimiz ile birlikte ilk iftarımızı yaptık. Samsat, Kahta ve Tut ilçesinde yapılan yatırımları ve ilçelerimizin ihtiyaçlarını bir kez daha yerinde inceleyerek görevlilerle istişarede bulunduk. Türkiye'de dut üretiminde birinci sırada yer alan ilçemizde 5 bin urmu dut fidan dağıtımını çiftçilerimize, hemşerilerimize dağıttık. Tarım başta olmak eğitim, sağlık, ulaşım, gençlik spor ve birçok alanda Adıyamanımıza yaptığımız yatırımları anlatarak, ilimizin ihtiyaçları ve yapılması gerekenlerin çözümü noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.