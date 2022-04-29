Aydın: '7 milyon TL' çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hesabına yatmıştır

"Hibe olarak çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hesabına yatmıştır"

Adıyaman ve ilçelerde meydana gelen aşırı kar yağışından etkilenen çiftçi ve üreticilere zararlarının karşılanması için hibe olarak hesaplara ödeme yapıldığını belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"İlimizde 18-25 Ocak 2022 tarihleri arasında yağan aşırı kar yağışından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yaptığımız tespit ve takipler neticesinde; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın onayı ile tarım zararlarının karşılanması amacıyla "7 milyon TL" acil yardım kapsamında hibe olarak çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hesabına yatmıştır.

Hayırlı olmasını diliyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabb’im milletimizi ve devletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."dedi.