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Akşener: Türkiye'de müthiş bir devlet krizi var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve esnafları ziyaret etti.

08 Ekim 2021 Cuma 10:34
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Akşener: Türkiye'de müthiş bir devlet krizi var

Bir dizi ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Kahta’ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Ardından Akşener ve beraberindeki heyet, esnafları ziyaret ederek ekonomik durumları ve günlük çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Esnaf ziyaretleri sırasında kısa değerlendirmede bulunan gören Akşener, ekonomik durumun çok vahim olduğunu iddia ederek, işyerinden siftah alışverişi yaptı.Daha sonra Akşener, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’yı makamında ziyaret etti. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve belediye yetkileri tarafından kapıda karşılanan Akşener, belediye tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Burada açıklama yapan Başkan Turanlı, birçok zorluğa rağmen hizmet için çözüm ürettiklerini ifade ederek, “Kahta’nın geleceği için bir çok zorluğa rağmen çalışıyoruz. Merkezi hükümetten hiçbir destek almadan hem hizmetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz hem de belediyenin borçlarını ödüyoruz” dedi.

“Türkiye'de müthiş bir devlet krizi var”

Belediye ziyareti sırasında Sayıştay raporları ile ilgili açıklamalarda bulanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Şaka gibi bir dönemde yaşıyoruz. Türkiye'de müthiş bir devlet krizi var. Sayıştay'ın ortaya koyduğu raporda öyle kötü şeyler var ki, hakikaten göz göre göre hırsızlığın yapıldığı Sayıştay raporlarında dile getirilmesi, teyit edilmesi ve zabıt altına alınması, bu ülke için, bizi yönetenler için müthiş bir utanç kaynağıdır. Bizler Hz. Ömer'in adaletini kendimize şiar edinmiş insanlarız. Bunu siyasi olarak söylemiyorum. Ülkemizdeki insanların kahir ekseriyeti de böyledir. Bizim ülkede dolayısıyla Fırat'ın kenarında bir kuzuyu kurt kapsa, onun hesabı benden sorulur diyen bir devlet anlayışının da mensuplarıyız. Yazık, vatandaş ve millet olarak söylüyorum ben bunu. Siyasi olarak konuşmuyorum” diye konuştu.

“Biz yargıyı bağımsız, hakimi bağımsız ve hukukun üstünlüğünü temin edeceğiz”

Akşener, açıklamasının devamında ise, “Şimdi Türkiye'ye öyle bir hale geldi ki, hırsızlık yapanın yanına kar kaldığı, ahlaksızlığın kar kaldığı bir dönemdeyiz. Buna karşın hiçbir savcının harekete geçemediği ülkemizde Sayıştay devlet kurumudur. Devlet kurumuna Karayolları Genel Müdürlüğü’nün verdiği cevap ise ‘bunlar yalan’ ve kıpırdamayan idare yani ciddiyetsiz bir devlet idaresi ve kıpırdamayan savcılar. Şimdi buradan yola çıkarak Türkiye bir hukuk devleti olsaydı, hukukun üstünlüğü geçerli olmuş olsaydı, yargı bağımsız olsaydı, hakim bağımsız olsaydı, zaten siyasetçinin yapmasına kalmadan bu konuların soruşturulmasına dair harekete geçilirdi. Şimdi bütün bunların olmaması, yargının da bağımsız olmadığı, adaletin de ortadan kalktığı, hukukun ortadan kalktığı gösteren bir karnedir. Allah nasip eder de biz iktidar olursak, biz yargıyı bağımsız, hakimi bağımsız ve hukukun üstünlüğünü temin edeceğiz. Biz bunu temin ettiğimiz zaman zaten hırsızlık yapan, yolsuzluk yapan, ahlaksızlık yapan her kim ise ister bu siyasetçi ister bu bürokrasi olsun ister bir başkası olsun. Derhal yargının veya idarenin harekete geçeceği bir sistem kuracağız” ifadelerine yer verdi.

 

Kaynak: PHA
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