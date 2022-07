AK Partili Yılmaz: Doğru siyasetçi milleti sorguya çekmez - Videolu Haber

Temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'da gelen Eski Milli Eğitim Bakanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nda İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nda düzenlenen İl Danışma Meclis Toplantısı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, ilçe belediye başkanları, parti yönetimi ve parti üyeleri katıldı.

"Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

Açılış konuşmaları sonrası ilk olarak kürsüye çıkan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"Teşkilat olarak Adıyaman çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlçelerimizde seçimlerde şampiyon olmuş ilçelerimiz ve beldelerimiz başarı yapmış belediye başkanlarımız var. Bizler her zaman teşkilatımız olarak milletvekillerimizle birlikte halkımıza hizmet vermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"dedi.

"Siyaset bir rekabettir, yarıştır ama kesinlikle bir kavga değildir"

Daha sonra partililere seslen AK Parti Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz,"Siyasetin özdeşi millettir. Siyasette sözde karar sahibi de millettir. Görevi millet verir, hesabı da millete vermek lazım. Siyaset kendimizi iyi anlatmaktan ziyada milleti iyi anlamayı gerektirir. Doğru siyasetçi milleti sorguya çekmez, kendisini sorguya çeker. Yapılan şeylerde bir aksama var ise yapılması gerek kendimiz sorguya çekmemizdir. Siyaset bir rekabettir, yarıştır ama kesinlikle bir kavga değildir. Dolayısı ile kardeşliğimiz arttıracak birliğimizi ve beraberliğimizi sağlayacak her çalışmanın yanındayız her söylemin arkasındayız. Ama birlikten, beraberlikten ve kardeşlikten uzaklaştırılacak eyleminde söyleminde karşısındayız ve yanında hiçbir zaman durmayız. Çünkü bizim birliğimiz gücümüzdür. Gücümüz birliğimizden geçiyor Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. AK Parti'mizin çok güçlü bir teşkilatı var. 2002'den bu yana kadar 20 yıldır girdiği her seçimde birinci çıkma başarısını gösteren bir partinin hiç şüpheniz olmasın teşkilatları güçlüdür. Yoksa Ankara’da kalarak bir seçimi kazanabilmek mümkün değildir."dedi.

"İnsan olan yerde hatta olur, kusurda olur"

2020 yılında dünyada sadece iki ülkenin büyüdüğünü ve bu ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade eden Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye’de 120'inin üstünde parti var. En son Çankırı’da bir seçim yapıldı. 27 parti seçime girme hakkını kazandı. Demek ki, her parti seçime dahi giremiyor. Neden giremiyor? yeterince örgütlenemiyor. AK Parti teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Güçlü bir teşkilatımız var. Teşkilat önemli çünkü millet kendi hakkını hukukunu savunacak kendi hakkını hukukunu savunacak ve kaçmayacak bir lider ister. İşte bizim böyle bir liderimiz var. O da Recep Tayyip Erdoğan’dır. 20 yıldan bu yana çok güzel işler yapıldı. Türkiye’de yapılmaya da devam ediyor. Eksiklerimiz, kusurlarımız var mı? insan olan yerde hatta olur, kusurda olur. Ama bir çocuğa bilmediklerinden dolayı not verilmez, bildiklerinden dolayı not verilir. Bir hükümeti ise yapmış olduklarında dolayı değerlendirmek lazım. 80 yılda yapılan yollardan fazlasını yaptık, dünya savaşında bu yana kadar pandeminden dolayı en zor dönemden ve krizden geçiyoruz.2020 yılında Türkiye büyüdü dünyada sadece iki ülke büyüdü. Bir Çin diğeri Türkiye 2021 büyüdük yüzde 11 2022 yılında ise büyümeye devam ediyoruz"

Haberin Videosu :