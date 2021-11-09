AK Partili Yakup Taş, 10 Kasım’ı andı

Milletvekili Taş, mesajında; “İstikbal mücadelesine önderlik eden, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için yoğun gayret göstererek, Bu uğurda tüm hayatını adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet ve minnet ile anıyorum. Onun bizlere göstermiş olduğu, İstiklal ruhuna ve kurtuluş felsefesine sıkı sıkı sarılarak, cumhuriyetimizin ideallerini ve hedeflerini, aziz milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için aynı heyecanla azimle çalışmaktayız. Onun ‘en büyük eserim’ dediği ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetini, ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla daha ileriye taşımak, daha güçlü, daha müreffeh bir ülke haline getirmek için mücadele verdiğimiz ülkemiz, bugün dünyada sözü dinlenen, dostluğu aranan ve uluslararası sorunların çözümünde aktif rol üstlenen yüksek itibara sahip ve örnek gösterilen bir konuma yükselmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı eşsiz mirası, mücadele aşkını, azmini ve cesaretini gelecek nesillerimize anlatmak bizim asli vazifelerimizdendir. Bugün, ülke ve millet olarak Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda daima ileriye bakıyor, tarihimizden, medeniyetimizden ve yüce milletimizden aldığımız güçle; gelişerek, yenilenerek, yılmadan, yorulmadan, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerine yer verdi.