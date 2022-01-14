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AK Parti'li Ünal: Bu ülkenin tam bağımsızlığını savunmaya devam edeceğiz - Videolu Haber

Adıyaman'a partisinin Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere gelen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal," AK Parti bir millet hareketi, AK Parti her yıl 26 Ağustos'ta 1071'in yıl dönümünde Ahlat'ta, Malazgirt'te kutladığımız Anadolu'ya gelişimizin ve kutlu yürüyüşümüzün bugünkü ismidir, adıdır AK Parti'dir."dedi.

14 Ocak 2022 Cuma 21:18
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AK Parti'li Ünal: Bu ülkenin tam bağımsızlığını savunmaya devam edeceğiz - Videolu Haber

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İ. Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayiş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ile partililer eşlik etti.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, öğlen saatlerinde geldiği Adıyaman'da, ilk olarak Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ı ziyaret ederek, sonrasında Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Ünal, burada belediye çalışmaları hakkında Başkan Kılınç'tan bilgi aldı. 
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, daha sonra AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. 
İlk olarak kürsüye çıkan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, AK Parti Gençlik Kolları olarak dün, bugün ve yarında sahada olacaklarını yük olmadan yük alacaklarını söyledi.
Daha sonra konuşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ise AK Kadınlardan gurur duyduğunu ve iyi ki; birlik ve beraberlik içinde olduklarını belirtti. 
Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise şunları söyledi:
"Adıyaman'ımızın Hak-İş Genel Merkezi Adıyaman'da kuruldu. Erbakan rahmetliğin döneminde 70'li yıllarda belediyeyi Adıyaman merkeze almış ve o dönemde burada Hak-İş'in Genel Merkezi kurulacak şekilde hamdolsun oylarını başka yerlere vermeyen muhafazakar kesimi sürekli baş tacı edilen bir yapısı var. Ve son seçimde bile masala Türkiye ikinciliği İl Genel Meclis Seçiminde Türkiye ikincisiyiz. 30 İl Genel Meclis üyesinin 28'i AK Parti'nin üyeleri yine 3'üncülüğümüz var Akıncılar Beldesi Belediye Başkanımız yani sürekli rekorlara imza atan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan gösterdiği yolda, hedefte şaşmayan, şaşırmayan bir Adıyamanlı teşkilatsınız karşı karşıyasınız."
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise,"Sizin yol arkadaşınız olmak, cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmak büyük bir onur, büyük bir şeref olmak ne mutlu bize bu pandemiye rağmen, ekonomik darboğaza rağmen cumhurbaşkanımızın başımızda olması ülkeyi sağ salim düzgün bir rotada yürütmesi bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Siz sağda solda tezgahlara bakmayın tüm samimiyetimizle hakikaten bu kadar tecrübesi şuan dünyada cumhurbaşkanımız kadar tecrübesi olan kimse yok. Aynı zamanda yol arkadaşları evet Türkiye bu pandemiye rağmen, ekonomiye rağmen sorunlara rağmen ciddi yatırımlar yapıldı."şeklinde konuştu. 
AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ise Cumhuriyet tarihinde yapılmayanları 20 yıl içerisinde yaptıklarını Adıyaman'da üniversite hayali kurduğunu fakat bugün Diş Hekimlik Fakültesi'nin olduğunu belirtti. 
AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İ. Halil Fırat'ın kısa konuşmasın ardından son olarak kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "AK Parti bir millet hareketi, AK Parti her yıl 26 Ağustos'ta 1071'in yıl dönümünde Ahlat'ta, Malazgirt'te kutladığımız Anadolu'ya gelişimizin ve kutlu yürüyüşümüzün bugünkü ismidir, adıdır AK Parti'dir."dedi.
HDP'li Milletvekili Semra Güzel ile PKK'lı terörist Volkan Bora'nın Kuzey Irak'taki terör kamplarında çekilmiş fotoğrafa Kemal Kılıçdaroğlu'nun çözüm sürecinde çekildiğini söylediğini aktaran Ünal,"Gecen gün 2017 yılında Adıyaman'da öldürülen bir teröristin üzerinden çıkan fotoğrafları tüm Türkiye gördü. Birşeyi doğru koyalım kimse dünyada terörü, silahı, şiddeti savunamaz. HDP hariç savunuyorlar. Şimdi HDP'nin yanında CHP'de savunmaya başladı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu sordular. Dediler ki; buna ne diyorsunuz? Buna bir tepkiniz olmayacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu, dedi ki; o iş çözüm sürecinde olmuş şimdi çözüm sürecinin ne olduğunu unutanlar için hem oradan bir ne oluşturmak istiyor? dezenformasyon, manipülasyon oluşturmak istiyor. Efendi çözüm süreci bu devletin demokrasiyi korumak için gerekli enstrümanları kullanarak terörü sona erdirmek için attığı adımın ismidir çözüm süreci devlet gerektiğinde gerekli enstrümanları kullanarak terörü sona erdirmek için gerekli önlemleri, tedbirleri alır. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile seçim ittifakı yapıyor mu? Yapıyor. Peki AK Parti çözüm sürecinde terörü bitirmek için cumhurbaşkanımızın o gün ki; ifadesiyle elini taşın altına koyup gerekirse 'Baldıran Zehri İçerim' dedi mi? Dedi. Peki, biz terörü bitirmek için bütün riskleri aldık mı? Aldık. Silahı bıraktırmak için gerekli her şeyi yaptık mı? Yaptık." şeklinde konuştu.
 Ölümüne tam bağımsızlığı savunmaya devam edeceklerini belirten Ünal,"Türkiye'nin Savunma Sanayisindeki en doğal hakkı olan kendini savunma hakkından vazgeçin diyorlar
Şimdi bize diyorlar ki; Doğu Akdeniz'deki iddialarınızdan vazgeçin, şimdi bize diyorlar ki; Kuzey Suriye'de terörle mücadele etmeyin, şimdi bize diyorlar ki; Kuzey Irak'ta terörle mücadele etmeyin, şimdi bize diyorlar ki; Türkiye'nin Savunma Sanayisindeki en doğal hakkı olan kendini savunma hakkından vazgeçin diyorlar.  Biz diyoruz ki; savunma hava sistemi kuracağız onlar diyorlar ki; biz size satmayız, biz diyoruz ki; S-400 alırız o zamanda size yaptırım uygularız diyorlar. Şimdi AK Parti bu ülkenin, bu milletin her bir ferdinin tam bağımsızlığını savunmamalıdır diyebilecek kimse var mıdır? Bu ülkede biz ölümüne bu ülkenin tam bağımsızlığını savunmaya devam edeceğiz."dedi.
Konuşmaların ardından Ünal, kentten ayrıldı.

Kaynak: PHA
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