Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

AK Partili Toprak: Kırsal kesimin çıtasını daha da yükselteceğiz

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, “Adıyaman’ımız için önümüze koyacağımız yeni hedeflere büyük bir heyecanla koşacak, bütçe imkanları ölçüsünde verilen hizmeti çok daha profesyonel hale getirme gayreti içerisinde olacağız” dedi.

12 Kasım 2021 Cuma 12:51
3 Okunma
AK Partili Toprak: Kırsal kesimin çıtasını daha da yükselteceğiz

Adıyaman İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı bütçe görüşmelerinde geçen yıl 145 Milyon lira olan bütçe, bu yıl 160 Milyon TL olarak onaylanmıştı.

Bütçeye ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, köylerin kalitesini artırmaya yönelik her türlü gayreti göstereceklerini söyledi. 

Adıyaman’ı büyütmeye ve geliştirmeye hep birlikte devam edeceklerini ifade eden Milletvekili Toprak, “İdarimizin 2022 yılı bütçesi gelir ve gider olmak üzere 160 milyon TL olarak onaylanmıştır. İdaremiz geçtiğimiz yıla göre 15 milyon TL daha fazla pay almıştır. 2022 yılı bütçesinin en güzel şekilde değerlendirilerek, memleketimize de büyük katkıda bulunmasını arzu ediyorum. İdaremizin daha da güçlenmesi için bizler AK Parti Milletvekilleri olarak katkılarımızı sürdüreceğiz. İlimizin en ücra yerleşim birimine kadar elzem olan ne varsa mutlaka halledeceğiz. Kasım ayı meclis çalışmalarına katkı sağlayan olan tüm Meclis üyelerimize şimdiden teşekkür ediyor, bütçenin ilimize, ilçe ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TDP lideri Sarıgül: ABD ülkemizin topraklarından elini çeksin - Videolu Haber
TDP lideri Sarıgül: ABD ülkemizin topraklarından elini çeksin - Videolu Haber
CHP’li Tutdere: Zamlar halkımızı inim inim inletmekte, limon gibi sıkmaktadır
CHP’li Tutdere: Zamlar halkımızı inim inim inletmekte, limon gibi sıkmaktadır
Siyasetçi-Yazar Ulubey: 10 Kasım’lar bizler için yeni bir doğuşun ölümsüz tarihidir
Siyasetçi-Yazar Ulubey: 10 Kasım’lar bizler için yeni bir doğuşun ölümsüz tarihidir
MHP İl Başkanı Başkan Özgün’den 10 Kasım mesajı
MHP İl Başkanı Başkan Özgün’den 10 Kasım mesajı
CHP’li Tutdere’den 10 Kasım mesajı
CHP’li Tutdere’den 10 Kasım mesajı
AK Partili Yakup Taş, 10 Kasım’ı andı
AK Partili Yakup Taş, 10 Kasım’ı andı
CHP Kadın Kollarından 10 Kasım Mesajı
CHP Kadın Kollarından 10 Kasım Mesajı
Binzet: Atatürk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak yepyeni bir çığır açmıştır
Binzet: Atatürk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak yepyeni bir çığır açmıştır
CHP’li Tutdere: 2023 yılı Adıyaman’ın yılı olacak
CHP’li Tutdere: 2023 yılı Adıyaman’ın yılı olacak
AK Parti'de 2023 seçim hazırlıkları başladı
AK Parti'de 2023 seçim hazırlıkları başladı
Doğan: “Lütfü Türkkan’ın bu vatandaşla diyalogunu onaylamıyoruz”
Doğan: “Lütfü Türkkan’ın bu vatandaşla diyalogunu onaylamıyoruz”
CHP’Li Binzet Eğitim Çalıştayında
CHP’Li Binzet Eğitim Çalıştayında
Aydın: Batman Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı
Aydın: Batman Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı
Milletvekili Aydın'dan Kılıçdaroğlu ve İYİ Partili Türkkan'a tepki
Milletvekili Aydın'dan Kılıçdaroğlu ve İYİ Partili Türkkan'a tepki
CHP’li Tutdere: Adıyaman turizm konusunda ihmal edilmiş ve geri bırakılmıştır
CHP’li Tutdere: Adıyaman turizm konusunda ihmal edilmiş ve geri bırakılmıştır
Boynukara, Siyasette ‘Lejyoner’ Kuşatmayı ele aldı
Boynukara, Siyasette ‘Lejyoner’ Kuşatmayı ele aldı
Adıyaman Milletvekilleri Bakan Karaismailoğlu’nu Ziyaret Etti
Adıyaman Milletvekilleri Bakan Karaismailoğlu’nu Ziyaret Etti
Binzet: “Asgari ücretten vergi ve kesintilere son verilsin”
Binzet: “Asgari ücretten vergi ve kesintilere son verilsin”
CHP’li Tutdere: Adıyaman olarak bu bütçeden hakkımızı istiyoruz
CHP’li Tutdere: Adıyaman olarak bu bütçeden hakkımızı istiyoruz
Adıyaman HDP’den gözaltı tepkisi - Videolu Haber
Adıyaman HDP’den gözaltı tepkisi - Videolu Haber
Başkan Kenan Doğan Tarımsal Sulamayı Sordu
Başkan Kenan Doğan Tarımsal Sulamayı Sordu
Başkan Binzet’ten vergi zamlarına tepki
Başkan Binzet’ten vergi zamlarına tepki
AK Partili Aydın: Çelikhan sulaması şebekesi tamamlanması işinin ihalesi yapıldı
AK Partili Aydın: Çelikhan sulaması şebekesi tamamlanması işinin ihalesi yapıldı
CHP’li Tutdere: 20 yıldır Çelikhan ve Sincik yollarını yapmayan iktidara yüklendi
CHP’li Tutdere: 20 yıldır Çelikhan ve Sincik yollarını yapmayan iktidara yüklendi
Vekil Aydın: Recep içme suyu Çelikhan, Sincik, Kahta ve Samsat’ın ihtiyacını karşılayacak
Vekil Aydın: Recep içme suyu Çelikhan, Sincik, Kahta ve Samsat’ın ihtiyacını karşılayacak
CHP’li Tutdere: Zamlar nedeniyle milletin canı yanıyor
CHP’li Tutdere: Zamlar nedeniyle milletin canı yanıyor
CHP'li Tutdere: Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara hazırız - Videolu Haber
CHP'li Tutdere: Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara hazırız - Videolu Haber
Tutdere: Mağduriyetlerin sebebi Türkiye'nin kötü yönetilmesidir - Videolu Haber
Tutdere: Mağduriyetlerin sebebi Türkiye'nin kötü yönetilmesidir - Videolu Haber
İYİ Partili Karaaslan: Vatandaşlarımız esnaflarımız zor durumda
İYİ Partili Karaaslan: Vatandaşlarımız esnaflarımız zor durumda
Adıyaman HDP bütçeyi gündemine aldı - Videolu Haber
Adıyaman HDP bütçeyi gündemine aldı - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim