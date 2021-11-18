AK Partili Taş: Tütüne her türlü karışımı yapıp Adıyaman tütünü diye piyasaya sürüldü - Videolu Haber

Milletvekili Taş, AK Parti hükümetinin kuruluşundan beri halkın istekleri doğrultusunda kanunlar, çıkardıklarını bu kanunların halkın refah düzeyini yükseltmek için olduğunu söyledi.

İYİ Parti’nin vermiş olduğu araştırma önergesi üzerine TBMM kürsüsünde konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, “Tütün üreticilerimizin ekonomik olarak sıkıntı çekmemesi adına, makina ekipmanlar için tam teknoloji şartı ortadan kaldırılmış, geleneksel yöntemlerle tütünün marka değeri oluşturulup, piyasaya arzı için gerekli yasal alt yapılar oluşturduk" diye konuştu.

“Piyasaya arzı için gerekli yasal alt yapılar hazırlanmıştır”

Tütünde ÖTV’sinin yüzde 60-70'dan, yüzde 40’a indirilmesini gerçekleştirdiklerini aktaran Milletvekili Taş, "Tütün konusu hepinizin malumu 2000 yılında Kemal Derviş yasaları olarak bilinen yasalar ile tekel özelleştirme kapsamına alınmış ve tütün ülkemizde bitme aşamasına gelmişti. 2008 yılında hükümetimizin yapmış olduğu düzenleme ile 50 kilograma kadar tütünün önü açılmıştır. 2017 yılında ise sarmalık kıyılmış tütün için yapılan yasal düzenleme ile kooperatiflerin kurulması Adıyaman ve Çelikhan’ımızın tütününün markalaşması için önemli ve tarihi bir adım atılmıştır. Bu kanun öncesine kadar, her türlü karışımı yapıp Çelikhan, Adıyaman tütünü diye piyasaya sürülüyor, bu ilimizin markasına yazık ediliyordu. Üreticilerimizin ekonomik olarak sıkıntı çekmemesi adına, makina ekipmanlar için tam teknoloji şartı ortadan kaldırılmış, geleneksel yöntemlerle tütünün marka değeri oluşturulup, piyasaya arzı için gerekli yasal alt yapılar hazırlanmıştır. ÖTV’sinin yüzde 60-70'dan, yüzde 40’a indirilmesi yine bizim hükümetimizin yaptığı bir çalışmadır. Bazı muhalefet parti temsilcilerinin tütün üzerinden siyasi rant elde etmek için, ağızlarına dolamalarına anlam vermenin mümkün değil. 10-15 güne kadar Çelikhan ilçemizdeki kooperatifin hazır hale geleceğini, Adıyaman ilimizde ki kooperatifin ise, kısa bir süre içerisinde hazır hale gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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