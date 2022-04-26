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AK Parti'li Kandemir: Kendilerine göre bir şov yaptılar - Videolu Haber

Adıyaman'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir,"Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bir takım malum altılı masa bir ayağı gizli yedili masa olmadık şeyler söylüyor, olmadık şeyler yapıyor. Hiç yaşanmamış şeyleri sanki yaşanmış gibi resmetme konusunda bunların üzerine yok. En son ne yaptılar? Kılıçdaroğlu bir evi ziyaret etti. Enerji Bakanımız açıklama yaptı. Elektriğin kesilmediğini, kaymakamlıktan yardım aldığını güya orada elektrik kesikmiş gibi gittiler. Kendilerine göre bir şov yaptılar."dedi.

26 Nisan 2022 Salı 11:39
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AK Parti'li Kandemir: Kendilerine göre bir şov yaptılar - Videolu Haber

Adıyaman'a, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'e AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve parti üyeleri eşlik etti.
AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nda parti yönetimi ve üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir," Adıyaman AK Parti'yi herdaim bağrında taşımış bizim de ilham aldığımız şehirlerden birtanesi her defasında Adıyamanlı hemşerilerimizin huzurlarına gittiğimizde biz Adıyamanlı hemşerilerimizin bize verdiği güçlü desteği gördük. Onun için şükranlarımızı sunuyoruz. Adıyaman teşkilatıyla, belediyeleriyle, İl Genel Meclis üyeleriyle bir başka güzel. Yetiştirdiği siyasetçilerle bir başka güzel. Milletvekillerimizle meclisteki yoğun çalışma temposu içerisinde gayretlerine şahit olduğumuz milletvekili arkadaşlarımızla Adıyaman'ın AK Parti iktidarları döneminde bam başka bir çevreye kavuştuğunu zaten Adıyamanlı hemşerilerimiz de gördüler. Çok daha güzeli olacak. Bu Ramazan Allah'a hamdolsun uzunca bir aradan sonra pandemi döneminden sonra daha rahat pandemi şartlarının gevşemesiyle birlikte daha rahat Ramazan geçirmemiz ve bu Ramazan'ın bereketini birlikte beraberce güzel yaşadığımız Ramazan olur.AK Parti teşkilatları Türkiye'nin dört bir tarafında muhteşem çalışmalar yaptılar. Milletimizin dizinin dibine oturdular, dertlerine ortak oldular. Bize sıkıntılarını paylaştılar, sevinçlerini çoğalttılar. Bu manevi iklimi çok daha derinleştirecek çalışmalar yaptılar. Buna gayret gösteren katkı veren kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza teşekkür ediyoruz. Bizim bir iadelimiz var, bir heyecanımız var. Bu topraklara olan bir aşkımız var. Biz bir mücadele veriyoruz. AK Parti siyasi hareketi sadece kendi coğrafyasına değil, sadece bizim kültürel konularımızla beslenmiş ülkenin ve insanların değil farklı dinlerden, dillerden, ırklardan insanlarında saygı duyduğu bir Türkiye inşa etti."dedi.
Ukrayna ve Rusya savaşına değinen AK Parti'li Kandemir,"Bakın hemen yanı başımızda Ukrayna Rusya savaşı var. Her iki devlette biz Türkiye'nin adaletine güveniriz diyor. Bunun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler inşa ettik. Dışarıdan bakıldığında gıpta ile izlenen bir lider, bir hareket ekonomisi büyümekte olan, refahı artmakta olan bir Türkiye ama birde içeriden bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bir takım malum altılı masa bir ayağı gizli yedili masa olmadık şeyler söylüyor, olmadık şeyler yapıyor. Hiç yaşanmamış şeyleri sanki yaşanmış gibi resmetme konusunda bunların üzerine yok. En son ne yaptılar? Kılıçdaroğlu bir evi ziyaret etti. Enerji Bakanımız açıklama yaptı. Elektriğin kesilmediğini, kaymakamlıktan yardım aldığını güya orada elektrik kesikmiş gibi gittiler. Kendilerine göre bir şov yaptılar. Bunlar yalanı yüksek sesle söylersek belki galip geliriz zannederler. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bizim mücadelemiz hakikat mücadelesi evet dünyada yaşanan çalkantılar bizi de sıkıntıya soktu, bizi de etkiledi. Vatandaşlarımızın dertleri var, sıkıntıları var bunları görüyoruz. Ama eğer AK Parti olmasaydı başımızda Tayyip Erdoğan olmasaydı biz çok daha ağır tabloları yaşardık. Sadece sağlık sisteminde attığımız adımlar işte dünyada cüssesi büyük ülkeleri gördük. Ölülerini sokaklardan topladılar. Muhalefetin vakti zamanında bizi eleştirdiği niye yatırım yapıyorsunuz bu kadar dediği sağlık sistemine eğer yatırım yapmamış olsaydı AK Parti işte bu pandemi bizi de olumsuz etkilerdi. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu milleti seviyoruz. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Hakikat mücadelesinin bir dava olarak gördüğümüz siyaset yapma gayretini, mücadelesini sonuna kadar nefesimizin el verdiği, gücümüz yettiği müddetçe mücadelesini vermeye devam edeceğiz. İşte burada teşkilatlarımıza da iş düşüyor. Ben bugün Adıyaman'da çok güçlü dinamik bir teşkilat gördüm. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum." Şeklinde konuştu.
Daha sonra basına kapalı bölümde Kandemir, AK Parti yönetimiyle toplantıya katıldı. 

 

Kaynak: PHA
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