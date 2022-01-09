AK Partili kadınların saha çalışması devam ediyor

Yeni Mahalle, Türkiye Petrolleri Mahallesi ve Esentepe Mahallesi'nde AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen programda yapılan hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi verilerek, toplantıya katılanların talep ve istekleri ele alındı.

Mahalle toplantısında konuşan AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler,Teşkilat olarak yapılan çalışmalar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, AK Parti döneminde yapılan yatırımlar ve yeni ekonomi modeli anlatan ilgili broşürleri mahalle sakinlerimize dağıtıyoruz. Milletimiz ile birlikte yol yürüyoruz. Hemşehrilerimizin partimize yakın ilgisi bizleri mutlu ediyor. Kadın kolları olarak milletimiz ile birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.