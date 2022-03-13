Galeriler Yazarlar
Adıyaman 4
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.053,85
ALTIN
941,33
DOLAR
14,78
STERLİN
19,33
EURO
16,18

AK Partili Dağtekin'in köy ziyaretleri devam ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve beraberindeki heyetle birlikte köy ziyaretleri devam ediyor.

13 Mart 2022 Pazar 11:25
4 Okunma
AK Partili Dağtekin'in köy ziyaretleri devam ediyor

Köylerin talep ve ihtiyaçları noktasında ziyaretlere devam eden AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin'e Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Veysel Akyol, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Genel Meclis Üyesi Hamza Hamza Çelenk ve teşkilat üyeleri eşlik etti.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ilk olarak Ormaniçi köyünü ziyaretinde Köy Muhtarı Ramazan Sever ve köylüler karşıladı. 
Ziyarette AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, köylüler sorun ve taleplerini dinleyerek, yapılan çalışmaları inceledi.
"Gönlümüzü ısıtan hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum" 
Bütün köylerin sorunlarını çözmek ve istek ile taleplerini yerine getirmek için ziyaretlerine devam ettiklerini belirten Başkan Dağtekin,"Bugün teşkilatımızla birlikte Ormaniçi köyünde kıymetli muhtarımız ve köy halkıyla bir araya geldik. Kar yağışının başlamasıyla Allah’ın rahmetiyle bu ziyaretimiz daha bir anlam kazandı. İstedik ki, hem kendilerinin sorunlarını dinlemek hemde hayır dualarını almak. Elbette jeopolitik olarak Ormaniçi gibi köylerimizle diğer ova köylerimiz arasında ihtiyaçlar ve talepler noktasının yanı sıra geçim standartları farklı olabiliyor. İnşallah tüm köylerimizde olduğu gibi Ormaniçi köyümüzde de sorunları çözme gayretinde olacağız. Bu vesile ile bizleri Ormaniçi köyü hemşehrilerimizle buluşturan muhtarımız Ramazan Sever’e teşekkür ediyorum. Bu soğuk havada sıcacık muhabbetleri ile gönlümüzü ısıtan hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise köylerin sosyo-ekonomisine etki edecek çalışmalar üzerinde durduklarını söyledi.
2021 yılı içerisinde bir çok köyün alt yapı sorunun çözüldüğünü aktaran İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, "2022 yılı programımızı da hazırlamış bulunmaktayız. İl Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız , ilçe başkanlarımızın bizlere olan desteği ve İl Genel Meclis Üyelerimizin gayretiyle inşallah İl Özel İdaere Genel Sekreterliğince bu yılı da verimli biir şekilde geçireceğiz. Ormaniçi köyümüzde de sorunları vakitlice belirleyip sorunların en hızlı bir şekilde çözülmesi çabası içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.
Vatandaşlar ise köylerinin ormanlık alan içerisinde olması avantaj sağladığını belirterek, ağaçlı bölgelerin aşılanmasına yönelik projenin devam ettiğini belirterek teşekkür ettiler.
AK Parti heyeti daha sonra köyde bulunan yaşlı vatandaşları ziyaretinde onlarla bir süre sohbet ederek, sorun ve isteklerini dinledi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP’li Binzet Sağlık çalışanlarına seslendi
CHP’li Binzet Sağlık çalışanlarına seslendi
TBMM Milli Savunu Başkanı Aydın: Türkiye şu anda dünyanın çekim alanı haline geldi
TBMM Milli Savunu Başkanı Aydın: Türkiye şu anda dünyanın çekim alanı haline geldi
Başkan Doğan’dan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü' mesajı
Başkan Doğan’dan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü' mesajı
CHP'li Bozat: Cari açık kapatılamaz halde
CHP'li Bozat: Cari açık kapatılamaz halde
CHP'li Binzet: Kötü yönetimin sonucu kriz hallerinde daha da derinden hissediliyor
CHP'li Binzet: Kötü yönetimin sonucu kriz hallerinde daha da derinden hissediliyor
Başkan Aydın: Bu coğrafyada yaşamak istiyorsanız güçlü olmak zorundasınız
Başkan Aydın: Bu coğrafyada yaşamak istiyorsanız güçlü olmak zorundasınız
CHP’li Tutdere: Gerger’i daha fazla mağdur etmeyin
CHP’li Tutdere: Gerger’i daha fazla mağdur etmeyin
Başkan Dağtekin Medeniyet Sohbetleri’nde Ömer b. Abdulaziz’i anlattı
Başkan Dağtekin Medeniyet Sohbetleri’nde Ömer b. Abdulaziz’i anlattı
Karaaslan: Sevgi ve Şefkatin Örneği Kadınlar
Karaaslan: Sevgi ve Şefkatin Örneği Kadınlar
AK Partili Bozan: Kadına yönelik suçlarda cezalar artırılacak
AK Partili Bozan: Kadına yönelik suçlarda cezalar artırılacak
Tutdere: Türkiye’de bugün her yıl yüzlerce kadın katlediliyor
Tutdere: Türkiye’de bugün her yıl yüzlerce kadın katlediliyor
Siyasetçi Ulubey: Halen şiddete maruz kalan kadınlar var
Siyasetçi Ulubey: Halen şiddete maruz kalan kadınlar var
Başkan Aydın: Algı ve provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
Başkan Aydın: Algı ve provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
Başkan Aydın'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı
Başkan Aydın'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı
İş İnsanı Karahan: Kadınların varoluşu varoluşumuzun temelidir
İş İnsanı Karahan: Kadınların varoluşu varoluşumuzun temelidir
Özyol: Glokom tedavi edilmediğinde körlüğe neden olabilir
Özyol: Glokom tedavi edilmediğinde körlüğe neden olabilir
CHP’li Binzet: Eril dil kaybedecek, kadınlar kazanacak
CHP’li Binzet: Eril dil kaybedecek, kadınlar kazanacak
AK Parti'li Dağtekin: Türkiye olarak bizler adımlarımızı sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz
AK Parti'li Dağtekin: Türkiye olarak bizler adımlarımızı sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz
CHP'li Buluş: AK Parti olduğu sürece zam yağmuru devam edecek
CHP'li Buluş: AK Parti olduğu sürece zam yağmuru devam edecek
Milletvekili Tutdere meslek gruplarının sorunlarını dinledi
Milletvekili Tutdere meslek gruplarının sorunlarını dinledi
Başkan Kılınç: Irak ve Suriye'de yapılanların hepsini gördük ve şahit olduk - Videolu Haber
Başkan Kılınç: Irak ve Suriye'de yapılanların hepsini gördük ve şahit olduk - Videolu Haber
CHP'li Binzet: Karanlık sonrası Türkiye için bir aradayız
CHP'li Binzet: Karanlık sonrası Türkiye için bir aradayız
Başkan Diler: AK Parti, tüm darbe faillerinin yargılanmasını sağlamıştır
Başkan Diler: AK Parti, tüm darbe faillerinin yargılanmasını sağlamıştır
Milletvekili Tutdere: Karşılıklı istişare ve dayanışmayla tüm sorunların üstesinde gelebiliriz - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Karşılıklı istişare ve dayanışmayla tüm sorunların üstesinde gelebiliriz - Videolu Haber
AK Parti'den 28 Şubat açıklaması - Videolu Haber
AK Parti'den 28 Şubat açıklaması - Videolu Haber
Başkan Kılınç: 28 Şubat'ta da, 15 Temmuz’da aynı fabrikasyonun ürünüdür - Videolu Haber
Başkan Kılınç: 28 Şubat'ta da, 15 Temmuz’da aynı fabrikasyonun ürünüdür - Videolu Haber
Tutdere: Emperyalist devletler yoksul halklara bedeller ödetiyor - Videolu Haber
Tutdere: Emperyalist devletler yoksul halklara bedeller ödetiyor - Videolu Haber
CHP heyetinden, Başkan Kılınç'a ziyaret
CHP heyetinden, Başkan Kılınç'a ziyaret
Başkan Dağtekin: Millet iradesi ilelebet payidar kalacaktır
Başkan Dağtekin: Millet iradesi ilelebet payidar kalacaktır
Başkan Aydın: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekliyoruz
Başkan Aydın: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekliyoruz

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim