AK Parti'li Dağtekin: Türkiye olarak bizler adımlarımızı sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Fehmi Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanvekili Abdulrahim Bayhan ve AK Partili İl Genel Meclis Üyelerinin katıldığı toplantıda bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 2021 yılı içerisinde kırsal bölgelere yapılan hizmetlerin pandemi koşullarına rağmen oldukça verimli geçtiğini belirterek, 2022 yılı içerisinde aynı azim ve gayretle vatandaşlara hizmet edeceklerini belirtti.

"Türkiye olarak bizler adımlarımızı sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz"

AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetiyle Adıyaman’ın dört bir yanında her bir ferdinin hayatına dokunan icraatlara imza attığını ifade eden Dağtekin,"Bizler AK Parti iktidarı dönemi öncesi dönemlerde vatandaşı vaat yağmuruna tutup, seçim sonrasında bunları unutanlardan da olmadık. Biz, verdiği sözlerin arkasında duran, sözünün eri bir partiyiz. Biz ahdine, kavline sadık bir kadroyuz. Hamdolsun İl Genel Meclis Üyelerimizin her biri de kendi bölgelerine yönelik çalışmalarını bu şiarla yapmaktadır. İl Genel Meclis Başkanımız Mehmet Can Erdoğan başkanlığında bugüne kadar yapılan çalışmalarda yüz akımız oldunuz. Saha çalışmalarında bu net bir şekilde görüyoruz. Bu noktada hiçbir mahcubiyet yaşamadık. Bizim için asıl önemli olan, baki olan bu kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Bu da yapılan hizmetlerle ve eserlerle mümkündür. Elbette hizmet gerektir ama yeterli değildir. Yeterli olan hizmet ettiğimiz yerlerdeki vatandaşımızın gönlünü kazanmaktır. AK Parti, eser ve hizmet siyasetiyle Adıyaman’ın dört bir yanında her bir ferdinin hayatına dokunan icraatlara imza atmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir vizyon ortaya koydu. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırma, gençlerimize 2053 vizyonunu miras bırakma, bu mücadeleyi de yine milletimizin desteğiyle neticeye ulaştırma gayretinde olacağız. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle her bir vatandaşın, hem bugünkü hayatını hem kendisinin ve evlatlarının geleceğini doğrudan ilgilendirecek kararların verileceği, tercihlerin yapılacağı kritik bir süreçten geçiyoruz. Bugün ülkemizin dört bir yanı ateş çemberi. Son olarak Rusya-Ukrayna savaşı, dünyanın nasıl şekilleneceğine dair bazı ipuçlarını bize veriyor. Ancak Türkiye olarak bizler adımlarımızı sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz. 20 yıldır büyük emekler, gayretler, fedakârlıklar sayesinde Türkiye her alanda büyük bir değişim ve dönüşümü yaşadı. Bu istikrarın katlanarak devam etmesi için birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışmalarımızı yapacağız. Allah’ın izniyle sizlerdeki bu azim, gayret ve en önemlisi birlik ve beraberlik daim olduğu sürece bizim önümüzü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu duydu ve düşüncelerle Mary Ayı Grup Toplantımızda aldığımız kararların Adıyaman’ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum""dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise her geçen yıl daha başarılı bir sezonla kapattıklarını 2021 yılını ise başarılı bir sezonla atlattıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Çok şükür İl Genel Meclis üyelerimiz ve İl Özel İdaresi olarak hiçbir hizmetin aksamaması yoğun gayret gösteriyoruz. Devletimiz güçlü oldukça bu hizmetler de daha güçlü bir şekilde hemşehrilerimize yansıyacaktır. İnşallah 2022 ve daha sonraki yıllarda da daha güzel imkânlarla Adıyamanlı hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen il Başkanımız Mehmet Dağtekin’e, sorumluluk bölgelerinde sürekli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için yoğun gayret gösteren İl Genel Meclis Üyelerimize ve Adıyaman Özel İdare personellerine teşekkür ediyorum"

Toplantıda İl Genel Meclis Üyeleri tek tek söz alarak kendi bölgeleriyle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek sorun ve çözüm yolları üzerine istişarelerde bulunuldu.