AK Parti'li Dağtekin: STK’lar Adıyaman’ımız için önemli aktörlerdir

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin’in ev sahipliğinde gerçekleşen sahur programına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile parti üyeleri katıldı.

"STK’lar hiç kuşkusuz bizimle aynı hedefe doğru yürüyen yol arkadaşlarımızdır"

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, programın açılış konuşmasını yaparak toplumun ihya ve inşasında Sivil Toplum Örgürleri’nin öneminden bahsederek, "Projelerini, düşünce ve fikirlerini her zaman önemsediğimiz ve Adıyaman’ı el birliği inşa edeceğimiz Sivil Toplum Kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileriyle sahur soframızda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayının bu bereketli gecesinde sahur soframız birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. İlimizde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları şehrimizin, sosyo-ekonomik ve siyasal alanlarda gördükleri işlevleriyle Adıyaman’ımız için çok önemli aktörlerdir. STK'lar yapmış oldukları projeler ve faaliyetleriyle ilgili oldukları konularda topluma ayna görevi görmektedir. Bugüne kadar ilimiz yararına olan tüm projelerde kendilerinin yanında olduk. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. AK Parti iktidarı olarak şehrimizin kimliğinden, ekonomisine, gençlik hizmetlerinden esnafların beklentilerine kadar birçok konuda attığımız adımları ,şehre dair vizyonumuzu içeren hizmetleri sivil toplum kuruluşlarımızla paylaşan bir partiyiz. Söz konusu Adıyaman olunca hepimiz ortak payda da buluşuyoruz. Bu noktada birlik ve veraberlik Adıyaman’ın yükselen değerlerindendir. STK’larımız, şehirlerin gelişim sürecine olumlu katkı sunan dinamiklerin en başında geliyor. STK’lar hiç kuşkusuz bizimle aynı hedefe doğru yürüyen yol arkadaşlarımızdır. Bugüne kadar ve bundan sonra da, STK’larımızın yanında olmaya devam edeceğimiz gibi, yol haritamızı da yine hep birlikte oluşturmaya gayretinde olacağımızı belirtmek istiyorum. Bu mübarek gün ve gecelerin, gerek Dünya insanlığının barışına, gerekse de Müslüman ülkelerdeki Ümmet-i Muhammed’in birlik ve beraberliğine, sulh ve sükuna kavuşmasına, ülkemizin siyasi istikrara kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle davetimize icabet eden Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.