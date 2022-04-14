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AK Parti’li Dağtekin Kömür Beldesi sakinleriyle bir araya geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Mehmet Dağtekin beraberin Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte Kömür Beldesine giderek, mera alanına yapılmak isteten maden ocağına ilişkin belde sakinlerinden bilgi aldı.

14 Nisan 2022 Perşembe 18:00
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AK Parti’li Dağtekin Kömür Beldesi sakinleriyle bir araya geldi

Belde halkıyla birlikte ilk olarak Kömür beldesine bağlı Serintepe Mahallesi’nin kırsal alanında incelemede bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış maden ocağı yapılmak istenen bölgeyi gezdi.  Bölgede ikamet eden vatandaşların konuyla ilgili talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Dağtekin daha sonra belde sakinleriyle birlikye köy odasına geçerek burada çeşitli istişarelerde bulundu. 
“Bu bölgelerimizde vatandaşımızın mağdur olmasını istemeyiz”
Konunun gündeme gelmesinden bu yana AK Parti Belde Başkanı Ali Tutar ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Başkan Dağtekin,"Elbette Kömür beldemizde yaşayan vatandaşlarımızın endişesinin farkındayız. Öncesinde bu alanla ilgili yasal bir süreç yaşanmış. Bizim amacımız bu süreci mantıklı  şekilde yürüterek çözüm yollarına odaklanmaktır. Biz sizin bu sorununuzu kendi derdimiz kendi sorunumuz olarak görüyoruz. Dolayısıyla elimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Özellikle sizlerin talepleri ve sorunun çözümüne ilişkin ne tür adımlar atabiliriz, yeniden ele almamız gerekiyor. Elbette geçim kaynağı hayvancılık ve tarım üzerine kurulu olan bu bölgelerimizde vatandaşımızın mağdur olmasını istemeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar ki siyasi çizgisinde vatandaşlarımıza mağduriyet oluşturacak hiçbir iş işlemin içerisinde olmamıştır. AK Parti İl Başkanı olarak sorununuz çözümü için yoğun gayret gösteriyoruz. Ben ve başkanlarım 24 saat emrinizdeyim. Konuyla ilgili ne yapılması gerekiyorsa onu yaparız. Gerek Valimiz Sayın Mahmut Çuhadar olsun gerekse milletvekillerimiz olsun bu konuya ilişkin sürekli kendileriyle istişare halindeyiz. Daha önce ki tütün sorununuzda da istişarelerimiz olmuştu. Biz sizinle varız. Sizin üzüntünüz bizim üzüntümüzdür. İnşallah bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütülmek için birbirimizle irtibat halinde olalım. Ali başkanımız beldemizin teşkilat başkanı. Her an kendisiyle irtibattayız ve bu konuyu yakından takip ediyoruz. Hem valilik boyutu hem de adli boyutunu milletvekillerimiz, Merkez İlçe Başkanımız Mustafa Alkayış ile birlikte yakından takip ediyor ve taleplerinizi ilgili yerlere iletiyoruz. İktidar partisinin Adıyaman temsilcisi olarak bize ne düşüyorsa elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Ve bu sorunu birlik beraberlik ve dayanışmayla üstesinden gelebiliriz. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki, bu tür sorunlar eşikten seyrederek, siyasi malzeme haline getirerek buradan ben nasıl bir siyasi rant elde ederiz sakiniyle çözülemez. Bilhassa  birbirimizi duymak, birbirimizi dinlemek, kelimelerimizden, kavramlarımızdan ayrıştırıcı ve tahrip edici üslubu uzak tutmak zorundayız” dedi.

 

Kaynak: PHA
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