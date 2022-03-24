Galeriler Yazarlar
Adıyaman 9
hafif yağmur
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.182,01
ALTIN
929,51
DOLAR
14,86
STERLİN
19,70
EURO
16,40

AK Partili Dağtekin: Kesinlikle sahanın hakimi olan yine AK Parti’dir - Videolu Haber

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve beraberindeki heyet, Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkan Vekili İbrahim İnan'ı ziyaret ederek, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

24 Mart 2022 Perşembe 12:41
3 Okunma
AK Partili Dağtekin: Kesinlikle sahanın hakimi olan yine AK Parti’dir - Videolu Haber

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Murat Bilgiç, Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler, ve yönetim kurulu üyeleri Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkan Vekili İbrahim İnan'ı ziyaret etti.
"Yerel bazdan çıkıp ulusal baza hükmeden bir haber ajansına dönüştürdünüz"
Ziyarette Perre Haber Ajansı (PHA) muhabirinin sorularını yanıtlayan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"Öncelikle Perre Haber Ajansı’na ve şahsında tabii İbrahim Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yerel bazdan çıkıp ulusal baza hükmeden bir haber ajansına dönüştürdünüz. Bu hepinizin emeği ile oldu. Sizleri kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de bugün merkez ilçe başkanımız, kadın kolları başkanımız ve tanıtım medyadan sorumlu başkanımız ile birlikte sizleri bir ziyaret edelim dedik."dedi.
"150 yataklı devlet hastanemizi Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ilettik"
150 yataklı Devlet Hastanesi'nin ihalesinin mutlaka yapılması ile ilgili üzerinde durduklarını aktaran Dağtekin,"Aslında her birimizin, yapabilecekleri var Adıyaman’ımız için ama Adıyaman’ımızda biz güçlerimizi birbirimize eklemlemediğimiz zaman hep birlikte sıkıntılar yaşarız. Benim hassaten talebim, isteğim, Adıyaman’da elbette iktidarımız döneminde hamdolsun yapılamayacakların hepsi yapıldı. Dönüp baktığımızda bir de yapılabilecekler yine vardır. Bunları da yine sizlerin aracılığınız ile sizlerin de gündem yapması ile çözmemiz lazım. Mesela bu gidişimizde yine 150 yataklı devlet hastanemizi Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ilettik. Bunun ihalesinin mutlaka yapılması ile ilgili üzerinde durduk. Yine Perre Antik Kenti’nin etrafındaki evlerin bir çivi çakamaz durumda olduklarını, mutlaka bu bölgenin istimlak edilmesi ile ilgili bizzat Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ilettik. Yine Adıyaman Çelikhan Yolu’nun, işte, bir kamyon, bir otobüs gidecekse, 100 km. arttırarak Gölbaşı üzerinden gitmek mecburiyetinde kaldığını, bunu çok kısaltmamız gerektiğini ilettik. Tabii bunları iletmemizde daha çok yerel basınımızın, sizlerin çok büyük etkileri oluyor. Siz öncelikle gündem yapıyorsunuz, üzerinde duruyorsunuz. Biz de bunların çözümü ile ilgili hep beraber odaklanıyoruz. Bizim derdimiz birlikteliği daha kavileştirmek, daha güzelleştirmektir. Onun için de basın mensubu arkadaşlarımızı bir ziyaret edelim dedik. Onlar ile el ele, kol kola Adıyaman’ımızın sorunları noktasında birlik olalım arzusunda bulunduk." Şeklinde konuştu. 
"Basınımız da bu iş konusunda bize aynadır"
İlçelerdeki koordinasyon toplantılarına da değinen Dağtekin,"Özellikle Ahmet Bey son gelişinde, biz sayın valimiz ile birlikte ilçelere giderek, ilçe koordinasyon toplantıları yaptık. Oradaki müdürlerimiz ile birlikte, o ilçenin bir nevi çetini ortaya koyduk. Böyle bölümlendirdik. Geçen toplantı ile bu toplantı arası yaklaşık 1 sene önceydi. Biz bir koordinasyon toplantısı daha yapmıştık ve bütün ilçelerde yaptık. Şimdi de, şu anda, 4 ilçemizde tamamladık ve bunların tamamını inşallah bitireceğiz. En son da inşallah merkez ilçemizde bunu tamamlayacağız, bitireceğiz. Yani biz 1 sene önce ne dedik? Bu denilenlerden hangisi yaptık? Hangisi yapılamadı? Peki hangi formülle nasıl yapabiliriz? Bunun üzerine hep beraber kafa yoruyoruz. Bu siyaset ve bürokrasinin iş birliği oluyor. Basınımız da bu iş konusunda bize aynadır. Özellikle de bu yönünüz itibariyle de ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum." Şeklinde ifade etti.
Savaşın karşısında olduklarını ve bir liderin nasıl yetişebileceğini gördüklerini belirten Dağtekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bir liderin nasıl yetişebileceğini görmüş olduk. Yani dünya liderleri azdır. Dünyaya mühür vurabilen liderler azdır. İşte bunlardan biri de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Gerçekten ilk günde, evet biz hem Ukrayna’nın hem Rusya’nın dostuyuz. Biz birlikteyiz ama biz savaşın karşısındayız. Savaş olmamalıdır. Zulüm yapılmamalıdır diye hem zulme vurgu yapıp onun karşısında durduğunu ama bir o kadar da iki ulusun da yanında olduğunu, bunlarla birlikte olduğunu vurgulayan, aynı şekilde her ikisi ile de konuşabilen, her ikisini de masaya getirebilen. Mesela Antalya’ya dış işleri bakanlarını getirdiler. Tam biz toplantı esnasındaydık. Sayın Cumhurbaşkanı’mız toplantıyı toparladı. Putin ile ben görüşeceğim dedi. Orada da dikkat ederseniz yine hem Putin ile hem Zelensky ile irtibatı çok rahat kurabilen ve diğer dünya liderleri ile de bunu bir görüş alış verişi ile bir sonuca doğru götürmeyi kendisine dert edinebilen ve bu konuda çok ciddi mesafe alabilen bir lidere sahibiz. Onun için de liderimizi biz hep birlikte elbette Türkiye’de bir takım sorunlarımız olacaktır ve benim kanaatim sorunların bir bölümü amenna belki yerelde bizim yapamadıklarımız ve Türkiye geneli yapamadıklarımız noktasında bizim suçu kabul etmemiz lazım, vardır. Fakat kabul edelim ki zaten pandemi öncesi 2018’de, dünya ekonomisi daralmıştı. O daralmadan sonra da pandemi ile birlikte bu daralma tam bir krize dönüştü. Dünya krizine dönüştü. Şu anda üretim ve tüketim dengeleri vardır. Bu dengeler noktasında kanaatime göre devletlerde üretim azaldı. Şimdi azalıp da tüketim de aynı oranda devam ettikçe, bu sefer arz talepteki dengesizlik mallarda bir artışa neden oldu. Bunlar da inşallah bu hastalığın son bulması temennisini, duasını birlikte tekrarlayalım. İnşallah o zaman göreceğiz ki biz yine çarkların durmasına engel olan, çarkları döndüren bir ülke olarak, ayakta dimdik duran bir ülke olan konumumuzu sürdüreceğiz ve hep birlikte tekrar yolumuza devam edeceğiz inşallah." 
"Bizim geleneğimizde seçim günü yapılıp biten bir şey değil"
Yarın seçim olacakmış gibi her konuda hazır olduklarını ifade eden Dağtekin, şunları söyledi:
"Biz bir seçim bittiğinde, diğerine başladığımızda, merkez ilçe başkanımız, kadın kolları başkanımız da buradalar. Yani sanki yeni seçimi başlattık gibi ben bu haftaki başkanımın toplantısına katıldım. Bütün hazırlıklarını bitirmiş. İşte mahalle başkanlarının, yönetimlerini, sandık temsilcilerinin görevlendirmelerini, her türlü çalışmayı biz teşkilat olarak bir yere getirdik. Bu da yani bizim geleneğimizde seçim günü yapılıp biten bir şey değil. Seçim bittiğinde gelecek seçime de biz teşkilat olarak nasıl hazır olmalıyız diye hemen bir çalışmayı yapıp, ardından da yola koyuluyoruz. Bilmiyorum dikkat ettiyseniz, sahada hiçbir zaman geride durmadık. Böyle bir anket çalışması yapılıyorsa ki yapılıyordur. Ben dostlarımdan onu gördüm. Aradık, sorduk. Kesinlikle sahanın hakimi olan yine AK Parti’dir, yine AK Parti teşkilatlarıdır. O konuda biz seçimin biz zamanında yapılacağını bildiğimiz halde, liderimiz partimiz sürekli bunu tekrar ediyor ama biz yarın seçim olacakmış gibi her konuda hazırız, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
"İnternet medyası kurulması içinde yasal çerçeveler belirlenmeli"
AK Parti heyetinin ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkan Vekili İbrahim İnan,"Öncelikle AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve heyete ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Günümüzde artan internet yayıncılığı ile artık pek çok kişi gazetecilik şartlarını taşımadan bir web sayfası açıp kişi ve kurumlarla ilgili telafisi mümkün olmayan olumsuz yayınlar yapabilir hale gelmiştir. Bu durum günümüzde, bir çok hukuki soruna ve mağduriyete yol açmaktadır. Bu konuda yasal bir düzenleme yapılarak tıpkı gazete, radyo veya TV kurmak gibi internet medyası kurulması içinde yasal çerçeveler belirlenmeli, yasalara uygun olarak bu işi yapan kurumların da basın kurumu sayılarak gerekli hak ve sorumluluklara sahip olması sağlanmalıdır. Ekonomik sorunlardan basın özgürlüğüne, çalışma koşullarından internet yasasına, mesleki standartlardan yıpranma hakkından yararlanmada basın kartı şartının kaldırılmasına kadar bir çok alanda düzenlemeler yapılası gerekmektedir. Özellikle yerel basının ekonomik sorunları bu süreçte had safhaya çıkmıştır. Yerel basına yeni gelir kaynaklarının bulunması elzem bir hale gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkan tüm gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden sonra yayınlanıyordu. 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet yürürlüğe girdikten sonra bu uygulamaya son verildi. Bu nedenle de 24 Temmuz tarihi, Basın Bayramı ve Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Sansürün kaldırılması, Türk basınının gelişmesi bakımından en önemli dönüm noktasıdır. Bağımsız ve tarafsız basının varlığı, toplumun bilinçlenmesinin ve demokrasinin gelişmesinin en önemli koşulları arasında bulunmaktadır"dedi.
Yapılan açıklamaların ardından Türkiye'de yaşanan süreç ve AK Parti ve pasın arasındaki çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Aydın: Ulaştırma alanında ilimize büyük yatırımları kazandırdık
Başkan Aydın: Ulaştırma alanında ilimize büyük yatırımları kazandırdık
Milletvekili Tutdere: Afrika'da hayaller peşinde koşacağınıza GAP ovalarını suyla buluşturun
Milletvekili Tutdere: Afrika'da hayaller peşinde koşacağınıza GAP ovalarını suyla buluşturun
Bozat’tan Nevruz Bayramı mesajı
Bozat’tan Nevruz Bayramı mesajı
Malatya 10. Uluslararası Film Festivali’nin oldu
Malatya 10. Uluslararası Film Festivali’nin oldu
Adıyaman’da, Nevruz coşkuyla kutlandı - Videolu Haber
Adıyaman’da, Nevruz coşkuyla kutlandı - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Okulları hayırseverler yapıyor, bari öğretmenevini siz yapın - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Okulları hayırseverler yapıyor, bari öğretmenevini siz yapın - Videolu Haber
Başkan Aydın'dan '21 Mart Nevruz Günü' mesajı
Başkan Aydın'dan '21 Mart Nevruz Günü' mesajı
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Bu ütünün sıcaklığı sandıkta sizleri yakacak
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Bu ütünün sıcaklığı sandıkta sizleri yakacak
CHP'li Binzet: Halk için, millet için yapılan hizmetlere her zaman destek verdik
CHP'li Binzet: Halk için, millet için yapılan hizmetlere her zaman destek verdik
Milletvekili Tutdere’den '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajı
Milletvekili Tutdere’den '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajı
Milletvekili Tutdere: Milyonlarca alevinin ibadet merkezi cemevlerini yasal statüye kavuşturun - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Milyonlarca alevinin ibadet merkezi cemevlerini yasal statüye kavuşturun - Videolu Haber
Başkan Aydın'dan '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası' mesajı
Başkan Aydın'dan '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası' mesajı
CHP’li Buluş’tan ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ mesajı
CHP’li Buluş’tan ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ mesajı
Belediye Başkanı Kılınç: AK Parti olarak ilimiz için var gücümüzle çalışıyoruz
Belediye Başkanı Kılınç: AK Parti olarak ilimiz için var gücümüzle çalışıyoruz
Milletvekili Tutdere Sağlık Bakanını ziyaret ederek Adıyamanlıların taleplerini iletti
Milletvekili Tutdere Sağlık Bakanını ziyaret ederek Adıyamanlıların taleplerini iletti
Dağtekin: Personel alımında mülakat yapılmayacak
Dağtekin: Personel alımında mülakat yapılmayacak
Başkan Doğan: “Çanakkale Zaferi'nin Milli Mücadeleye Büyük Katkısı Olmuştur”
Başkan Doğan: “Çanakkale Zaferi'nin Milli Mücadeleye Büyük Katkısı Olmuştur”
Başkan Kılınç'tan, Başkan Emre ve Sümer'e ziyaret
Başkan Kılınç'tan, Başkan Emre ve Sümer'e ziyaret
Milletvekili Tutdere: Hükümetler değişti Uzunköy’ün kaderi değişmedi - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Hükümetler değişti Uzunköy’ün kaderi değişmedi - Videolu Haber
Başkan Binzet Çanakkale Zaferi’ni kutladı
Başkan Binzet Çanakkale Zaferi’ni kutladı
HDP'den Nevruz kutlamalarına davet çağrısı - Videolu Haber
HDP'den Nevruz kutlamalarına davet çağrısı - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere Adıyaman’ın yol projelerini takip etmeye devam ediyor
Milletvekili Tutdere Adıyaman’ın yol projelerini takip etmeye devam ediyor
Sağlıkçılara yönelik yeni düzenlemeler masaya yatırıldı
Sağlıkçılara yönelik yeni düzenlemeler masaya yatırıldı
Ulubey: Cennet gibi tarım ülkesini çöle çevirdiniz
Ulubey: Cennet gibi tarım ülkesini çöle çevirdiniz
Başkan Aydın: Ülkemiz diplomaside gücünü ortaya koymuştur
Başkan Aydın: Ülkemiz diplomaside gücünü ortaya koymuştur
Milletvekili Tutdere: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş genç işsizlik oranıyla karşı karşıyayız
Milletvekili Tutdere: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş genç işsizlik oranıyla karşı karşıyayız
Başkan Aydın'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Başkan Aydın'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
CHP'li Buluş: Bu ülkenin doktorları hiçbir zaman kolay yetişmemiştir
CHP'li Buluş: Bu ülkenin doktorları hiçbir zaman kolay yetişmemiştir
AK Partili Dağtekin'in köy ziyaretleri devam ediyor
AK Partili Dağtekin'in köy ziyaretleri devam ediyor
CHP’li Binzet Sağlık çalışanlarına seslendi
CHP’li Binzet Sağlık çalışanlarına seslendi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim