AK Partili Dağtekin: Kesinlikle sahanın hakimi olan yine AK Parti’dir - Videolu Haber

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Murat Bilgiç, Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler, ve yönetim kurulu üyeleri Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkan Vekili İbrahim İnan'ı ziyaret etti.

"Yerel bazdan çıkıp ulusal baza hükmeden bir haber ajansına dönüştürdünüz"

Ziyarette Perre Haber Ajansı (PHA) muhabirinin sorularını yanıtlayan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"Öncelikle Perre Haber Ajansı’na ve şahsında tabii İbrahim Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yerel bazdan çıkıp ulusal baza hükmeden bir haber ajansına dönüştürdünüz. Bu hepinizin emeği ile oldu. Sizleri kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de bugün merkez ilçe başkanımız, kadın kolları başkanımız ve tanıtım medyadan sorumlu başkanımız ile birlikte sizleri bir ziyaret edelim dedik."dedi.

"150 yataklı devlet hastanemizi Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ilettik"

150 yataklı Devlet Hastanesi'nin ihalesinin mutlaka yapılması ile ilgili üzerinde durduklarını aktaran Dağtekin,"Aslında her birimizin, yapabilecekleri var Adıyaman’ımız için ama Adıyaman’ımızda biz güçlerimizi birbirimize eklemlemediğimiz zaman hep birlikte sıkıntılar yaşarız. Benim hassaten talebim, isteğim, Adıyaman’da elbette iktidarımız döneminde hamdolsun yapılamayacakların hepsi yapıldı. Dönüp baktığımızda bir de yapılabilecekler yine vardır. Bunları da yine sizlerin aracılığınız ile sizlerin de gündem yapması ile çözmemiz lazım. Mesela bu gidişimizde yine 150 yataklı devlet hastanemizi Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ilettik. Bunun ihalesinin mutlaka yapılması ile ilgili üzerinde durduk. Yine Perre Antik Kenti’nin etrafındaki evlerin bir çivi çakamaz durumda olduklarını, mutlaka bu bölgenin istimlak edilmesi ile ilgili bizzat Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ilettik. Yine Adıyaman Çelikhan Yolu’nun, işte, bir kamyon, bir otobüs gidecekse, 100 km. arttırarak Gölbaşı üzerinden gitmek mecburiyetinde kaldığını, bunu çok kısaltmamız gerektiğini ilettik. Tabii bunları iletmemizde daha çok yerel basınımızın, sizlerin çok büyük etkileri oluyor. Siz öncelikle gündem yapıyorsunuz, üzerinde duruyorsunuz. Biz de bunların çözümü ile ilgili hep beraber odaklanıyoruz. Bizim derdimiz birlikteliği daha kavileştirmek, daha güzelleştirmektir. Onun için de basın mensubu arkadaşlarımızı bir ziyaret edelim dedik. Onlar ile el ele, kol kola Adıyaman’ımızın sorunları noktasında birlik olalım arzusunda bulunduk." Şeklinde konuştu.

"Basınımız da bu iş konusunda bize aynadır"

İlçelerdeki koordinasyon toplantılarına da değinen Dağtekin,"Özellikle Ahmet Bey son gelişinde, biz sayın valimiz ile birlikte ilçelere giderek, ilçe koordinasyon toplantıları yaptık. Oradaki müdürlerimiz ile birlikte, o ilçenin bir nevi çetini ortaya koyduk. Böyle bölümlendirdik. Geçen toplantı ile bu toplantı arası yaklaşık 1 sene önceydi. Biz bir koordinasyon toplantısı daha yapmıştık ve bütün ilçelerde yaptık. Şimdi de, şu anda, 4 ilçemizde tamamladık ve bunların tamamını inşallah bitireceğiz. En son da inşallah merkez ilçemizde bunu tamamlayacağız, bitireceğiz. Yani biz 1 sene önce ne dedik? Bu denilenlerden hangisi yaptık? Hangisi yapılamadı? Peki hangi formülle nasıl yapabiliriz? Bunun üzerine hep beraber kafa yoruyoruz. Bu siyaset ve bürokrasinin iş birliği oluyor. Basınımız da bu iş konusunda bize aynadır. Özellikle de bu yönünüz itibariyle de ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum." Şeklinde ifade etti.

Savaşın karşısında olduklarını ve bir liderin nasıl yetişebileceğini gördüklerini belirten Dağtekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir liderin nasıl yetişebileceğini görmüş olduk. Yani dünya liderleri azdır. Dünyaya mühür vurabilen liderler azdır. İşte bunlardan biri de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Gerçekten ilk günde, evet biz hem Ukrayna’nın hem Rusya’nın dostuyuz. Biz birlikteyiz ama biz savaşın karşısındayız. Savaş olmamalıdır. Zulüm yapılmamalıdır diye hem zulme vurgu yapıp onun karşısında durduğunu ama bir o kadar da iki ulusun da yanında olduğunu, bunlarla birlikte olduğunu vurgulayan, aynı şekilde her ikisi ile de konuşabilen, her ikisini de masaya getirebilen. Mesela Antalya’ya dış işleri bakanlarını getirdiler. Tam biz toplantı esnasındaydık. Sayın Cumhurbaşkanı’mız toplantıyı toparladı. Putin ile ben görüşeceğim dedi. Orada da dikkat ederseniz yine hem Putin ile hem Zelensky ile irtibatı çok rahat kurabilen ve diğer dünya liderleri ile de bunu bir görüş alış verişi ile bir sonuca doğru götürmeyi kendisine dert edinebilen ve bu konuda çok ciddi mesafe alabilen bir lidere sahibiz. Onun için de liderimizi biz hep birlikte elbette Türkiye’de bir takım sorunlarımız olacaktır ve benim kanaatim sorunların bir bölümü amenna belki yerelde bizim yapamadıklarımız ve Türkiye geneli yapamadıklarımız noktasında bizim suçu kabul etmemiz lazım, vardır. Fakat kabul edelim ki zaten pandemi öncesi 2018’de, dünya ekonomisi daralmıştı. O daralmadan sonra da pandemi ile birlikte bu daralma tam bir krize dönüştü. Dünya krizine dönüştü. Şu anda üretim ve tüketim dengeleri vardır. Bu dengeler noktasında kanaatime göre devletlerde üretim azaldı. Şimdi azalıp da tüketim de aynı oranda devam ettikçe, bu sefer arz talepteki dengesizlik mallarda bir artışa neden oldu. Bunlar da inşallah bu hastalığın son bulması temennisini, duasını birlikte tekrarlayalım. İnşallah o zaman göreceğiz ki biz yine çarkların durmasına engel olan, çarkları döndüren bir ülke olarak, ayakta dimdik duran bir ülke olan konumumuzu sürdüreceğiz ve hep birlikte tekrar yolumuza devam edeceğiz inşallah."

"Bizim geleneğimizde seçim günü yapılıp biten bir şey değil"

Yarın seçim olacakmış gibi her konuda hazır olduklarını ifade eden Dağtekin, şunları söyledi:

"Biz bir seçim bittiğinde, diğerine başladığımızda, merkez ilçe başkanımız, kadın kolları başkanımız da buradalar. Yani sanki yeni seçimi başlattık gibi ben bu haftaki başkanımın toplantısına katıldım. Bütün hazırlıklarını bitirmiş. İşte mahalle başkanlarının, yönetimlerini, sandık temsilcilerinin görevlendirmelerini, her türlü çalışmayı biz teşkilat olarak bir yere getirdik. Bu da yani bizim geleneğimizde seçim günü yapılıp biten bir şey değil. Seçim bittiğinde gelecek seçime de biz teşkilat olarak nasıl hazır olmalıyız diye hemen bir çalışmayı yapıp, ardından da yola koyuluyoruz. Bilmiyorum dikkat ettiyseniz, sahada hiçbir zaman geride durmadık. Böyle bir anket çalışması yapılıyorsa ki yapılıyordur. Ben dostlarımdan onu gördüm. Aradık, sorduk. Kesinlikle sahanın hakimi olan yine AK Parti’dir, yine AK Parti teşkilatlarıdır. O konuda biz seçimin biz zamanında yapılacağını bildiğimiz halde, liderimiz partimiz sürekli bunu tekrar ediyor ama biz yarın seçim olacakmış gibi her konuda hazırız, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"İnternet medyası kurulması içinde yasal çerçeveler belirlenmeli"

AK Parti heyetinin ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkan Vekili İbrahim İnan,"Öncelikle AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve heyete ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Günümüzde artan internet yayıncılığı ile artık pek çok kişi gazetecilik şartlarını taşımadan bir web sayfası açıp kişi ve kurumlarla ilgili telafisi mümkün olmayan olumsuz yayınlar yapabilir hale gelmiştir. Bu durum günümüzde, bir çok hukuki soruna ve mağduriyete yol açmaktadır. Bu konuda yasal bir düzenleme yapılarak tıpkı gazete, radyo veya TV kurmak gibi internet medyası kurulması içinde yasal çerçeveler belirlenmeli, yasalara uygun olarak bu işi yapan kurumların da basın kurumu sayılarak gerekli hak ve sorumluluklara sahip olması sağlanmalıdır. Ekonomik sorunlardan basın özgürlüğüne, çalışma koşullarından internet yasasına, mesleki standartlardan yıpranma hakkından yararlanmada basın kartı şartının kaldırılmasına kadar bir çok alanda düzenlemeler yapılası gerekmektedir. Özellikle yerel basının ekonomik sorunları bu süreçte had safhaya çıkmıştır. Yerel basına yeni gelir kaynaklarının bulunması elzem bir hale gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkan tüm gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden sonra yayınlanıyordu. 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet yürürlüğe girdikten sonra bu uygulamaya son verildi. Bu nedenle de 24 Temmuz tarihi, Basın Bayramı ve Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Sansürün kaldırılması, Türk basınının gelişmesi bakımından en önemli dönüm noktasıdır. Bağımsız ve tarafsız basının varlığı, toplumun bilinçlenmesinin ve demokrasinin gelişmesinin en önemli koşulları arasında bulunmaktadır"dedi.

Yapılan açıklamaların ardından Türkiye'de yaşanan süreç ve AK Parti ve pasın arasındaki çalışmalar değerlendirildi.

Haberin Videosu :